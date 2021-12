Turris-Taranto, emergenza difesa per i rossoblu. I convocati

Taranto, con gli uomini della difesa contati, in casa della squadra con il miglior attacco del girone (mister Laterza nella foto di Aurelio Castellaneta).



Con la Turris non saranno infatti disponibili Riccardi, Granata, Ferrara e Tomassini. Oltre Guastamacchia. Ci sarà probabilmente Zullo, uscito nell’intervallo domenica scorsa con il Picerno. È tra i convocati.



Terminato l’allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato poco fa la lista dei giocatori per la partita in programma domani (22.12.2021) alle ore 21.00 allo Stadio A.Liguori di Torre del Greco.

La gara è valida per la 20^ Giornata di Campionato di Lega Pro (prima di ritorno, ultima del 2021).





CONVOCATI