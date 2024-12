Turismo settore trainante, un Forum per costruire nuove destinazioni

“Il turismo settore trainante per l’economia pugliese e per il Paese; rappresenta il 13% del pil, ma i manager al suo interno sono meno del 2%. La nostra iniziativa intende ragionare in termini di costruzione di una nuova classe dirigente, con un’attenzione particolare al destination management e alle regioni del Sud Italia”. Così Domenico Fortunato, presidente di Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata, ha presentato il Forum Turismo 2025, in programma a Bari i prossimi 31 gennaio e 1 febbraio.

L’evento nazionale organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata, intende creare connessioni tra i diversi attori della filiera e dei sistemi turistici, per lavorare su innovazione, sostenibilità, destagionalizzazione, nuovi turismi. “Il Forum – ha aggiunto Fortunato – ha l’obiettivo di fare cultura dell’innovazione e del management delle imprese e dei sistemi. E’ rivolto a tutti gli operatori interessati a capire come costruire e gestire destinazioni turistiche smart in Puglia, nel Mezzogiorno e nelle altre regioni italiane”.



Il Forum “Destination Management Domani. Progettazione, sostenibilità, sviluppo delle destinazioni turistiche” è in programma dal 31 gennaio al 1 febbraio a Bari. Due giorni intensi con un ricco programma che prevede: testimonianze, approfondimenti tematici, gruppi di lavoro volti a favorire la creazione di nuove progettualità e un’ampia riflessione su destination planning, management e sulla figura del destination manager.



Il Forum è organizzato in collaborazione con Regione Puglia, Università “A. Moro” di Bari, Enti del turismo, associazioni di categoria. Si svolgerà nel Padiglione della Regione Puglia (152) all’interno della Fiera del Levante ed è stato immaginato come un’occasione di incontro tra esperti, operatori pubblici e privati, enti, studenti (universitari, dell’ITS e delle quinte classi degli istituti tecnici e professionali).