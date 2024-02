Turismo Puglia, azioni di sostegno al reddito dei lavoratori: requisiti e criteri

L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia anche per l’anno 2024 ripropone Azioni di Sostegno al reddito per i lavoratori del turismo, anche stagionali, per rimborso spese sanitarie, sussidio maternità/paternità, spese di studio etc. La dotazione finanziaria disponibile è di 500 mila euro ed è a disposizione dei lavoratori, anche stagionali, che hanno, o hanno avuto, un rapporto di lavoro con aziende aderenti al sistema della bilateralità del turismo. I lavoratori con i requisiti idonei possono chiedere sussidi per:

Natalità: spese sanitarie in gravidanza (viste, Gtest , ecografie)- rimborso 200€

Sanità: spese per analisi ed esami specialistici per la prevenzione tumori – rimborso 200€

Familiari a carico non autosufficienti: (assistenza e cura ) 1200€

Maternità /Paternità: contributo sino al 100% per l’utilizzo del congedo

Congedo malattia del figlio: indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero del figlio (20€), in caso di assenza per malattia senza ricovero (10€).

Asili nido/scuola per l’infanzia m primaria: spese per frequenza, trasporto e mensa – 500€

Istruzione: borse di studio per corsi scolastici e universitari a indirizzo turistico – 400€ diplomati, 600€ laureati.

Il regolamento – si legge nella nota di Confcommercio Taranto – è consultabile all’indirizzo web: http: //www.ebt-puglia.it/assistenza-lavoratori/ Per informazioni inviare e mail a: sussidi@ebtpuglia.it;