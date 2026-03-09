‘Troilo rinasce’, l’analisi dei ragazzi dell’Aristosseno

Palazzo Troilo torna a splendere e, com’è noto, ospiterà il Comitato Organizzatore dei Giochi di Taranto 26 sino alla fine della prossima estate.



Per raccontarne la rinascita, gli studenti delle classi 4B e 4M del Liceo Aristosseno hanno formato il team MEDWAVE, protagonista del progetto “Troilo Rinasce” (appunto) nell’ambito dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro, in collaborazione con Europe Direct e Programma Sviluppo, e dell’iniziativa nazionale “A Scuola di OpenCoesione”.



‘Il fine dell’intervento di riqualificazione – evidenziano – è restituire alla città uno splendido gioiello barocco del Settecento, negli ultimi anni sede di occupazioni abusive e degrado. L’edificio è oggi all’interno di un più vasto progetto di rigenerazione urbana, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione’.

Non solo restauro architettonico, ma anche efficientamento energetico e nuovi impianti tecnologici: Palazzo Troilo è attualmente la sede operativa del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, come detto, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.



Gli studenti hanno incontrato amministratori e tecnici comunali, nonché i rappresentanti del Comitato dei Giochi del Mediterraneo, ricostruendo attraverso la documentazione disponibile la storia dell’edificio e visitandolo personalmente per vedere da vicino i frutti della riqualificazione, dal punto di vista architettonico e funzionale.

Hanno anche approfondito il lavoro del Comitato Organizzatore dei Giochi e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il significato che i Giochi hanno per Taranto, l’importanza della partecipazione. Inoltre, hanno compreso l’importanza che lo stabile avrà dopo i Giochi: il Palazzo è stato già individuato come prossima sede della Biennale .

Ció rende il monitoraggio attuato dal gruppo MEDWAVE del Liceo Aristosseno un progetto di cittadinanza attiva, che fa rete con la memoria, la ricerca e il futuro. Palazzo Troilo non è infatti un semplice edificio recuperato: è la metafora di una città che investe sul proprio passato per costruire nuove opportunità.

Instagram: medwave.official

Facebook: medwave.official

TikTok: MEDWAVE @medwave2026

Youtube: MEDWAVE @Medwave-s1g