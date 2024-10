Troilo, al MarTA un tributo alla figura materna

Nel 2017 Paolo A. Troilo fu invitato dal Consolato Italiano di New York a presentare il suo personale tributo alla figura paterna, un polittico di 8 grandi tele intitolato ”8 IN THE NAME OF THE FATHERs”, conservato oggi nella Collezione Privata Gucci.

Dopo a anni arriva a Taranto, al MArTA, ”8 IN THE NAME OF THE MOTHERs”: è il secondo capitolo composto stavolta da otto coloratissimi arazzi floreali dei famosi tessutai veneziani RUBELLI, invasi da un figurativo monocromatico potente e dinamico, che raccontano di quanto sia imprescindibile e avvolgente la figura materna quando incontra i suoi “figli”, naturali e non, in maniera sia fisica sia virtuale.

Entrambe le opere sopra citate si ispirano ai genitori dell’artista ma parlano di tutti i genitori e ancor più ampiamente dei rapporti che costruiamo nella nostra vita con figure più grandi di noi che guidano, cambiano a volte stravolgono i nostri cammini. Un allenatore, una maestra, un datore di lavoro.

Troilo è noto in quanto unico interprete al mondo dell’iperrealismo dipinto con le dita. Questa sua mostra personale al MArTA, patrocinata dal COMUNE di TARANTO, prende vita durante la MAS WEEK con la Direzione Artistica di VERONICA PELLEGRINO TROILO grazie al contributo della BCC SAN MARZANO e dell’Associazione TARANTO 25, ed è stata organizzata grazie a TROILOSTUDIO Milano e NOBILE AGENCY Milano. Si ringrazia inoltre l’Avv. AUGUSTO SEBASTIO, amico d’infanzia e mecenate dell’artista.

La conferenza avrà luogo domani, giovedì 24 ottobre (ore 17) nel MArTA. Saranno presenti Stella Falzone, direttrice del MArTA, Paolo A. Troilo, autore di “8 IN THE NAME OF THE MOTHERs”, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Giuseppe Fanelli, amministratore unico Studio di MAS_Modern Apulian Style. Interverranno inoltre Angelica Lussoso, assessore Cultura Comune di Taranto, Emanuele Di Palma, presidente di BCC San Marzano, Fabio Tagarelli, presidente Taranto 25, e Augusto Sebastio, Amico e Mecenate di Troilo.