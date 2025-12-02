Trofeo Città di Taranto, primo atto il 5 dicembre in via Pentite

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle 17:00, quando avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del ventiquattresimo Trofeo “Città di Taranto” organizzato dalla società sportiva Quero-Chiloiro.



La conferenza si terrà si terrà in via Pentite n.17 nella Città Vecchia di Taranto, sede della Fondazione Taranto25.



La manifestazione rientra nel cartellone di Taranto Città europea dello Sport e ricorre nel cinquantesimo anno dalla conquista del titolo italiano pesi leggeri del maestro benemerito Vincenzo Quero, un momento di gloria per lo sport e per il pugilato vissuto dalla città di Taranto, che la Quero-Chiloiro vuole far rivivere ai tarantini con la Grande Boxe del 6 dicembre.

Al centro del Trofeo “Città di Taranto” sarà la contesa del titolo del Mediterraneo WBA sulle dieci riprese che disputerà il già campione italiano pesi medi e campione mondiale youth Giovanni Rossetti, che sfiderà il pugile serbo Novak Radulovic.



Nel sottoclou, in primo piano sarà l’international contest del pluricampione e maglia azzurra da dilettante Francesco Magrì, in veste professionistica sulle otto riprese per i pesi superwelter contro il georgiano Konstantine Jangavardze.

Nel contorno professionistico, gareggeranno anche il peso supermedio Ivan Gimmi e il peso cruiser Christian Ressa, entrambi sulle sei riprese, introdotti dopo il match da semi-pro del pugile gioiese Alessandro Donvito, vincitore della Coppa Italia 4×3 nel 2024. Inoltre, per il prezioso connubio tra sport e cultura, in apertura della manifestazione le studentesse dell’IISS Archimede di Taranto dell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy ”sfileranno’’ sul ring indossando gli abiti da loro disegnati e realizzati.

La conferenza stampa del 5 dicembre sarà coordinata dal giornalista Matteo Schinaia e saranno presenti gli atleti per lo svolgimento della rituale “cerimonia del peso”, propedeutica agli incontri del giorno successivo. Presenzieranno le autorità locali, il supervisore della WBA, la Federazione Pugilistica Italiana, il presidente di Fondazione Taranto25 Fabio Tagarelli e il Panathlon club Taranto Magna Grecia e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Archimede Giusi Ditroia.