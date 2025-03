“Tre papà e un bebè” in scena al teatro TaTà di Taranto

La Compagnia “Quanta brava gente” torna in scena con una nuova commedia, capace di divertire e proporre al contempo riflessioni su temi delicati e rilevanti della società contemporanea. L’appuntamento con “Tre papa e un bebè” è per domenica 6 aprile, alle 18.30 (sipario ore 19), al teatro TATà, in via Deledda, a Taranto. La pièce teatrale, scritta da Antonio Grosso, adattata e diretta da Giovanni Di Lonardo, ha per protagonisti tre uomini che condividono lo stesso tetto. Sono professionisti in vari settori che dopo l’università hanno deciso di vivere insieme per combattere il caro vita, ma anche e soprattutto per il legame che li unisce.

Nonostante le profonde differenze, le numerose ed esilaranti discussioni quotidiane, il loro rapporto è caratterizzato da sostegno reciproco e condivisione. Di punto in bianco però le loro esistenze vengono

stravolte da un cambiamento epocale: si ritrovano con una splendida neonata in casa. Che fare? Assecondare un ipotetico desiderio paterno? Oppure chiamare i carabinieri e denunciare quanto sta accadendo?



Dopo aver preso faticosamente una decisione – che però si rivelerà la migliore scelta possibile – entra in campo una donna, in grado di dare un’ulteriore e inaspettata svolta alla vicenda. Sarà proprio il personaggio femminile a incarnare le istanze più delicate dello spettacolo: in quale ambiente e di chi ha bisogno un bebè per crescere bene? Chi decide cosa sia giusto o meno per una crescita serena?

Lo spettacolo mostra il lato migliore dell’umanità: quello che ha i contorni dell’empatia, della compassione, dell’accoglienza e del coraggio. Non resta che assicurarsi un posto in teatro per la nuova commedia di questa affiatata compagnia che ha riscosso sempre grandi apprezzamenti e riscontri di pubblico.