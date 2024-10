Tradizione e world music, i Mundial live nei circoli Arci

Seconda tappa, il prossimo venerdì 19 ottobre, al Salento Fun Park di Mesagne, alle 21:30,’ per il “Mundial_ITA – Tour in Circolo 2024”, che coprirà 10 tappe a livello nazionale. Dopo il successo di venerdì 11 ottobre a Taranto i Mundial sono pronti per il secondo appuntamento pugliese.

Grazie al progetto “Per chi Crea”, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla SIAE, i Mundial portano avanti il loro laboratorio sonoro e visivo, arricchito dalla ricerca sulle storie popolari della Puglia.

“Siamo davvero felici di inaugurare questa collaborazione con i Mundial che nasce dopo anni di amicizia. Siamo orgogliosi di presentare un quadro e una traccia dedicata ad ogni città che ci ospiterà. È il minimo che possiamo fare per valorizzare il nostro progetto insieme ma soprattutto tutte le città e i circoli che hanno creduto nella musica dei Mundial” ha commentato Francesco Digregorio, presidente del comitato territoriale Arci Bari.



Con suoni che abbracciano la pizzica, la taranta e le sonorità mediterranee, i Mundial portano sul palco una fusione unica di tradizione e world music, reinterpretata con un’energia contagiosa. Ogni concerto celebra le radici musicali del Sud Italia e le trasforma in un dialogo universale, capace di unire le persone attraverso il ritmo e la danza.



Questo viaggio musicale li ha portati non solo a calcare i palchi di tutta Italia, ma anche a esibirsi a livello internazionale, in particolare in Francia, Svizzera e Albania. Dopo aver pubblicato il loro album d’esordio “Scercule” e, due anni dopo “Culacchi” , la band ha continuato a raccogliere consensi grazie a un’attività live serrata ed esplosiva. Il loro stile unisce strumenti della tradizione, come il mandolino, i tamburelli e le tammorre, con l’elettronica moderna e i suoni campionati dal paesaggio pugliese, creando un ponte sonoro tra passato e futuro.





Il “Mundial_ITA – Tour in Circolo 2024” attraverserà l’Italia, toccando 10 Circoli ARCI.Le prossime tappe: 19 ottobre – Mesagne (BR) – Salento Fun Park; 25 ottobre – Guagnano (LE) – ARCI Rubik; 1 novembre – Bitonto (BA) – Circolo ARCI Resilienza; 2 novembre – Foggia (FG) – ARCI JACO; 8 novembre – Roma (RM) – ARCI Pianeta Sonoro; 9 novembre – Grosseto (GR) – ARCI Khorakanè; 10 novembre – Avellino (AV) – Avionica APS; 15 novembre – Modena (MO) – Vibra Club; 16 novembre – Corneliano d’Alba (CN) – ARCI Cinema Vekkio.