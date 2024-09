Tradizione, cultura, economia, due giorni dedicati a Taranto e al suo mare

Quello tra Taranto e il mare è un connubio perfetto: cultura, tradizione, economia. Mercoledì 18 e giovedì 19 settembre il Centro Commerciale Porte dello Jonio Nhood ospiterà “T’aMare – Taranto e i doni del Mare”. L’evento, patrocinato dal Comune di Taranto, vede la partecipazione di professionisti, esperti di scienze marittime e navali, biologi marini, Autorità portuale del Mar Jonio, nonché degli istituti

scolastici “A.Volta”, “Pitagora”, “Archimede”, “Martellotta”, “Ferraris” e “Archita”. Special partner è Jonian Dolphin Conservation.



Le giornate d’evento vedono al centro due momenti differenti: il mattino sarà dedicato ad una tavola rotonda che vedrà professionisti ed esperti dialogare con gli studenti, un’occasione per riflettere su temi

importanti quanto urgenti come ecologia, sostenibilità, blue economy, risorsa mare, opportunità per le giovani generazioni, nonché ricerca e conservazione dell’ecosistema. Il pomeriggio sarà dedicato ad attività laboratoriali scientifiche, didattiche e ludico-ricreative a cura di Jonian Dolphin Conservation e Gaby Adviser.



Cuore dell’evento, sarà la mostra fotografica “T’aMare – Taranto e i doni del Mare” a cura di Jonian Dolphin Conservation. Gli scatti sono stati realizzati in occasione delle escursioni in mare. La mostra sarà visitabile sino al 24 settembre nella Galleria del Centro Commerciale Porte dello Jonio-Nhood.

“Ospitare attività significative come questa è per noi motivo di grande soddisfazione – afferma Mauro Tatulli, direttore di Porte dello Jonio Nhood – poiché ci avvicina al territorio che ci impegniamo a sostenere ogni giorno. Le persone e l’ambiente sono il fulcro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo principale è generare un impatto positivo, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di entrare in un luogo tradizionalmente dedicato allo shopping e trasformarlo in uno spazio dinamico in grado di generare valore per la comunità”.



Partner dell’evento sono: Comune di Taranto, Jonian Dolphin Conservation, Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Taranto, Marina Militare, UNIBA – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, STIIMA Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato, CNR BARI Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari, CNR IRSA, WWF Taranto, WWF Policoro, La Palomba, Gaby Adviser, Onda Academy Ondabuena, Dive Reporters Scuola Sub, Blue Dream Apnea.