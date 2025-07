“Tra terra e mare”, passeggiata emozionale al Parco Cimino

Venerdì 4 luglio nell’ambito del progetto di Confcommercio Taranto e Confguide “Il Mar Piccolo tra Cultura e Mitilicoltura. Itinerari alla scoperta di un tesoro di biodiversità e storia”, nuovo appuntamento alle 19.00 al Parco Cimino per l’ itinerario emozionale “TRA TERRA E MARE”.



Una passeggiata al tramonto (dalle 19.00 alle 20.30 circa) in uno dei luoghi più caratteristici della costa del Mar Piccolo. sui sentieri del parco che guardano l’affaccio costiero per ammirare da un punto di osservazione, tra i più suggestivi, il paesaggio marino del secondo seno della laguna costiera del Mar Piccolo, la riserva di pesca della comunità di pescatori e mitilicoltori per varie generazioni di tarantini sin dalla antichità.



E durante la passeggiata, in un momento di sosta all’area dove è stato riprodotto in scala ridotta il ‘pagghiare’ (il tipico riparo, in materiali naturali e cordami, utilizzato sino al secolo scorso dai ‘cozzarule’ cioè i mitilicoltori), sarà naturale parlare della regina del Mar Piccolo, la Cozza Nera tarantina, un prodotto di eccellenza e di alto valore identitario. Un racconto a più voci affidato: alla narrazione storico-culturale del presidente di Confguide Giovanni Berardi, alla conoscenza diretta della esperienza vissuta sul campo

dal presidente dei Mitilicoltori Confcommercio, Luciano Carriero, alla conoscenza scientifica del biologo marino, Mario Imperatrice.



Sarà dunque non solo un passeggiata tra terra e mare, nella bellezza del parco che affaccia sul mare, ma anche un’immersione nella cultura e nell’anima di Taranto, accompagnati da chi il mare lo vive come presenza quotidiana, come lavoro, come passione. E su questo racconto come un prezioso intarsio, si inserirà il contributo musicale dei Tarantinidion il gruppo che quest’anno ha compiuto 20 anni di attività e che suoneranno brani del repertorio musicale tarantino.



Confcommercio Taranto da tempo sostiene l’idea- progetto di un “Ecomuseo del Mar Piccolo”, ovverosia un museo diffuso che mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale del Mar Piccolo di Taranto, attraverso un approccio che coinvolge attivamente la comunità locale. Questo museo diffuso (già promosso da Confcommercio Taranto attraverso i progetti F.I.S.H. & C.H.I.P.S. – Interreg Greece-Italy 2014 /20 ; Pesca, Mari e Miti -Feamp 2014/20) si concretizza in un insieme di esperienze, itinerari e narrazioni che prendono vita grazie alla partecipazione di cittadini, pescatori, mitilicoltori e operatori turistici. L’appuntamento è all’ingresso del Parco Cimino alle 18.50, il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.