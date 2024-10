Tra l’Appia e il Mare, torna il Festival di Storia Tarantina

Torna il “FeSTa”, il Festival di Storia Tarantina la cui quarta edizione ha un titolo suggestivo: “Itinerando tra l’Appia e il Mare”. Quest’anno la manifestazione, in programma da martedì 29 a giovedì 31 ottobre, nasce in occasione del recente inserimento dell’Appia Antica, la Regina Viarum nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, frutto di un lungo processo di candidatura interamente promossa e finanziata dal Ministero della Cultura.

Il Festival è interamente gratuito e si articola in tre giornate con incontri calendarizzati dal mattino alla sera, in diversi luoghi strategici che possano valorizzare meglio il tema scelto: non si tratta dunque di una semplice rassegna di eventi, ma di una “festa” (l’acronimo FeSTa ne è la sintesi) nel vero senso del termine.

Si inizia martedì 29 ottobre, presso il Chiostro dell’ex Convento di Sant’Antonio, dove alle ore 9.00 ci sarà l’inaugurazione cui seguirà il convegno “Taranto e l’Appia”; nella stessa location alle 17.00 ci sarà l’inaugurazione della mostra documentaria “Itinerando tra l’Appia e il Mare”.

Mercoledì 30 ottobre alle ore 9.00, presso la sede universitaria in Via Duomo a Taranto, si terrà il laboratorio ludico “Giocando con la Storia”, in collaborazione con la Società Italiana Didattica della Storia e del Dipartimento Jonico in SGE di Uniba, un’attività rivolta ai docenti di storia di ogni ordine e grado.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre, alle ore 14.30 con appuntamento presso l’Oasi dei Battendieri, ci sarà la visita guidata e narrata “I Cammini tra suggestioni della Via Appia, a cura dell’Associazione I Cavalieri de li Terre Tarantine, mentre giovedì 31 ottobre si terrà, con appuntamento alle ore 9.30 sulla Strada Provinciale n.72 a Crispiano la visita alla Masseria Lupoli accompagnati dal Dottor Luigi Perrone. Per queste due attività è necessaria la prenotazione con mail a orizzonte.cultura2@gmail.com