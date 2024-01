Tornano il Premio Città di Taranto e il Festival del Teatro Dialettale

Presentati il “Premio città di Taranto” e il “Festival del Teatro Dialettale Alfredo Majorano”. Nel foyer del Teatro Comunale “Fusco” si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei cartelloni di entrambe le rassegne, giunte rispettivamente alla terza e alla quarta edizione.





I festival sono stati istituiti dal Comune di Taranto su proposta della Fita Puglia (la Federazione Italiana Teatro Amatoriale) che ha affidato la realizzazione all’Associazione Artistico Culturale APS “Compagnia Teatrale Lino Conte”, in ragione della lunga esperienza in ambito teatrale e organizzativo. Con identico mandato la Compagnia organizza per la Fita anche la tappa regionale del Premio Nazionale “Scena.0”.





Sei gli appuntamenti in programma del “Premio Città di Taranto” dal 19 gennaio al 3 maggio; tre quelli del “Festival Majorano” dal 22 febbraio al 22 marzo. Tutti gli spettacoli saranno rappresentati al Teatro Fusco. La premiazione di entrambi i festival si svolgerà in data da definire nel mese di maggio.





Il Festival del Teatro Amatoriale Dialettale Alfredo Majorano, giunto alla quarta edizione, prende il nome dal celebre commediografo ed etnografo della Città dei Due mari, scomparso nel 1984 e autore della famosa “’A Sanda moneche”, raccolta di scene popolaresche tarantine. Le tre opere partecipanti sono recitate esclusivamente in dialetto.

Questo il calendario:

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO – Compagnia “I viandanti sognatori” – “‘A rote gire” – testo e regia di Nicola Causi

VENERDI’ 15 MARZO – Il laboratorio di Mimmo Fornaro – “Dotto’ ‘mbristeme a casa” – testo e regia di Mimmo Fornaro;

VENERDI’ 22 MARZO – Compagnia “La rotaia” – “A morte del Carnevale” – di raffaele Viviani, adattamento e regia Gianfranco Carriglio.

L’accesso in sala sarà possibile dalle 20.30 con sipario alle 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni 10 euro) e di 8 euro per le logge.

Il Premio Città di Taranto, giunto alla sua terza edizione, è riservato a compagnie o gruppi teatrali amatoriali residenti nel capoluogo ionico e che producono spettacoli inediti in lingua italiana.

Sei gli spettacoli in concorso:

VENERDI’ 19 GENNAIO – Compagnia Kissa – “Selininotia – Luna del Sud” – Adattamento e regia di Raffaella Caputo;

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO – Compagnia “Nuda veritas” – “Più di là che di qua” di Valerio Di Piramo – Regia Giorgio Pucciariello

SABATO 6 APRILE – Compagnia “La cricca” – “Art” di Yasmina Reza – Regia di Aldo L’Imperio;

VENERDI’ 12 APRILE – Compagnia “Napolinscena” – “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo – Regia di Ascanio Cimmino;

VENERDI’ 19 APRILE – Compagnia “Spazio teatro” – “Coppia aperta quasi spalancata” di Franca Rame – Regia Luigi D’Andria

VENERDI’ 3 MAGGIO – Compagnia “I viandanti sognatori” – “il sindaco del rione Sanità” di Eduardo De Filippo – Regia Franco nacca





