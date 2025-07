Tornano Buskers Festival a San Pietro in Bevagna e Manduria ’80

Valorizzare i centri storici di Manduria e San Pietro in Bevagna, trasformando vicoli e piazze in un palcoscenico per artisti e offrendo a turisti e residenti due eventi gratuiti e di grande suggestione. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, in questa estate 2025 tornano Buskers Festival e Manduria ’80 Festival. Il primo si svolgerà a San Pietro in Bevagna il prossimo 26 luglio, l’altro a Manduria il 29 agosto.

L’organizzazione è a cura dell’associazione ArchiTA Festival e del comune di Manduria, con il supporto della regione Puglia, di Popularia OdV e il patrocinio morale di Confcommercio Taranto. E’ tutto pronto per la magica notte del Buskers Festival, dedicata all’antica arte dello spettacolo di strada, tra saltimbanchi, giocolieri e tante altre attrazioni, ma anche ricchissima di musica con concerti e dj set.

Grande protagonista sarà anche il luogo stesso scelto come location di questa edizione: San Pietro in Bevagna. Qui, complici due visite guidate gratuite, sarà possibile scoprire il fiume Chidro e il santuario della chiesa di San Pietro. La prima visita, con partenza alle ore 19, sarà una vera e propria immersione nella natura, nelle leggende e nei racconti su questo luogo, parte delle Riserve naturali di Manduria. La seconda, con inizio alle 21, riguarda invece il santuario con la sua storia lunga 2000 anni. Dall’arrivo dell’apostolo Pietro alla presenza bizantina, passando per le grancìe benedettine. Non da ultime, le tradizioni ancora legate al culto che la città conserva e preserva con orgoglio. (Foto ufficio stampa evento)