Torna Taranto Comix. Il manifesto firmato da Sal Velluto

Torna Taranto Comix, versione invernale. L’evento, giunto all’undicesima edizione, è organizzato da Taranto Comix Associazione Culturale. L’appuntamento è per i prossimi 13 e 14 dicembre, al Palafiom.

“Con questa undicesima Edizione, vogliamo confermare il nostro amore verso la città di Taranto – commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini – e verso tutti coloro che, da anni, sostengono l’evento grazie alla loro presenza e partecipazione attiva. Abbiamo preparato un’edizione super, ricca di ospiti e novità”.





L’illustrazione, presente sul manifesto di quest’anno, è stata realizzata da Sal Velluto, coadiuvato da Eugenio Mattozzi nella colorazione. Sal, da tarantino doc, ha rappresentato la sua città natale che, purtroppo, ha ancora bisogno di un supereroe (e che supereroe) che la protegga da tutto e tutti. Con la speranza che il bat-segnale si spenga per sempre e che il cielo di Taranto torni a brillare per i motivi che merita.

”Illuminate”, è il tema di questa edizione che si annuncia ricca di novità. Due in particolare. La prima riguarda la presenza di Favij, il primissimo content creator ad aver raggiunto il milione di followers su un primordiale Youtube. Il talent incontrerà il suo pubblico domenica 14 dicembre, in due differenti sessioni di Meet & Greet, una di mattina e una di pomeriggio.





La seconda, invece, riguarda la Hero Zone posta all’esterno in cui il pubblico potrà divertirsi grazie ad una vasta selezione di giochi virtuali. Anche per questa edizione confermato lo spazio al piano superiore del Palafiom che ospiterà diverse attrazioni.