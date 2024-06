Torna Medimex, Taranto capitale della musica

Prende il via mercoledì 19 giugno Medimex 2024, International Festival & Music Conference, promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in programma sino al 23 giugno a Taranto.

Eventi clou di questa edizione i concerti di sabato 22 giugno di The Smile (prima data in Italia) e domenica 23 giugno di Pulp (unica data italiana) e The Jesus and Mary Chain (unica data Sud Italia). Medimex 2024 è dedicato ad Ernesto Assante, storico consulente artistico e amico del Medimex, al quale da quest’anno è intitolato il premio attribuito a figure seminali della storia della musica, che nel corso delle edizioni è stato consegnato, tra gli altri, a Iggy Pop, Patti Smith, Bryan Ferry, Kraftwerk e Liam Gallagher. Il premio “Ernesto Assante” 2024 sarà consegnato a The Smile per “la capacità di innovare e l’originalità nell’ambito della musica pop-rock”.

Allo Spazioporto di Taranto tornano gli showcase (ingresso libero), selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i più interessanti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale. Medimex propone una grande mostra e un video mapping dedicato all’intelligenza artificiale. La mostra Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, allestita dal 19 giugno al 14 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto (ingresso con biglietto del Museo), racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono. All’inaugurazione sarà presente l’autore.

Una serie di eventi si terrà al teatro comunale Fusco.

Sabato 22 giugno alle ore 19 la sfida delle sfide tra The Beatles & The Rolling Stones con Gino Castaldo e domenica 23 giugno alle ore 19 la grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Gino Castaldo. Venerdì 21 giugno alle ore 21.00 al Teatro Fusco (ingresso libero) il Medimex presenta la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex (2022, 99′) con il regista Ethan Silverman presente in sala accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini.

Grande attenzione alle attività professionali e di networking che prevedono numerosi appuntamenti con i protagonisti del music business italiano e il coinvolgimento dei network KeepOn Live, I-Jazz, Rete Italiana World Music. Torna Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica in programma dal 20 al 23 giugno tra Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello, Teatro Fusco e Università, con lezioni, anche sul campo di Beyond Frames: creatività e tecnologia nel video live per eventi e teatro.

Torna Medimex Book Stories presso il Caffè Letterario Cibo per la mente di Taranto, a cura di Corrado Minervini, in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto, giovedì 20 giugno alle ore 18.30 Generazione Alternativa (Rizzoli Lizard) di Luca De Gennaro, venerdì 21 giugno ore 18.30 La musica è un lampo (Fandango Libri) di Stefano Senardi e sabato 22 giugno ore 18.30 Sotto Traccia – Una storia indie contemporanea (Effequ) di Hamilton Santià. Programma e aggiornamenti disponibili sul sito web: medimex.it.