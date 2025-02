Torna l’appuntamento in notturna con Taranto Sotterranea. Sabato 22 febbraio 2025, dalle ore 18 alle 24, è in programma l’apertura straordinaria di quattro importanti siti archeologici: Necropoli di via Marche; Tomba a camera dipinta in via Pio XII, Cripta del Redentore in via Terni, Tomba a quattro camere funerarie in via Pasubio.

Un’occasione imperdibile per chi desidera conoscere questi luoghi ricchi di fascino e di spiritualità, testimonianza vibrante della città dei morti dell’antichità. Tombe, antichi rituali, luoghi di culto ed affreschi a testimonianza della storia antichissima della necropoli tarantina. Sin dalla fondazione spartana di Taranto (706 a.C.) la necropoli ha sempre occupato spazi esterni all’abitato, in origine limitato all’attuale Città Vecchia.

L’evento è organizzato dall’ATI Taranto Sotterranea in collaborazione con Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subaqueo, Comune di Taranto e con la partecipazione di Confcommercio Taranto. Previsto l’accesso e la visita guidata a 4 diversi siti a fronte di un ticket unico ridotto. I luoghi, saranno aperti in contemporanea sino alla mezzanotte di sabato, grazie alla breve distanza che li separa, saranno raggiunti in autonomia dai fruitori che saranno accolti dal personale addetto.

Il ticket per l’ingresso costa 8 euro (gratis per bimbi fino a 6 anni di età), per i visitatori disabili motori ticket di €4 (gratis l’accompagnatore). Si può acquistare durante l’iniziativa, o sabato dalle ore 16:00 alle 20:00 o anche on line (https://bit.ly/3Q6hXwi). Le prenotazioni on line saranno convertite in ticket durante l’evento, basterà indicare cognome e nome all’ingresso della Necropoli di via Marche. A causa della conformazione dei luoghi, sono fruibili da parte di disabili motori solo i siti di via Marche e via Pasubio.

Ad arricchire la serata, degustazioni di vini (bianco, rosato e rosso) di Un calice € 4; tre calici €10, in entrambi i casi accompagnati da tarallini artigianali per un connubio tra storia e sapori.