Torna il “Castello Infestato” a Pulsano per la festa di Halloween

Il “Castello Infestato” fa il suo ritorno a Pulsano il 30 e il 31 ottobre. Inaugurato nel 2022, in occasione della festa di Halloween, il Castello Infestato si è affermato come uno degli appuntamenti più apprezzati e attesi da tutti coloro che amano il brivido.

L’edizione 2024 ospiterà sale a tema Harry Potter, figure iconiche dei principali film horror e, novità assoluta, un’area sarà riservata ai famigerati cattivi Disney, con allestimenti spettacolari all’interno del Castello De Falconibus e pronti a lasciare tutti a bocca aperta. Quest’anno l’esperienza sarà ancora più avvincente: i terrificanti personaggi varcheranno per la prima volta la soglia del Castello Infestato per animare e terrorizzare l’intero Centro Storico di Pulsano.

I festeggiamenti inizieranno dal pomeriggio del 30 ottobre con l’apertura del Castello Infestato alle ore 18.00. Lo spettacolo di inaugurazione in Piazza Castello sarà a cura della scuola di ballo Spazio Ventiquattro, del Maestro Giuseppe Carrieri, che intratterrà i presenti con coreografie esclusive e studiate per l’occasione. Seguiranno spettacoli di magia, illusionismo e trasformazioni lungo le vie del Centro Storico di Pulsano che culmineranno in un doveroso tributo alla professoressa Minerva McGranitt di Harry Potter, previsto per le ore 20.30.

Alla squadra della Pro Loco di Pulsano si aggiungono nell’edizione 2024 anche le associazioni sportive Amatori Volley Pulsano e la scuola di calcio Atletico Pulsano che organizzeranno il 30 e il 31 ottobre giochi a premi per grandi e piccoli. In più, oltre 20 mascotte prenderanno parte all’evento, rendendo il Castello Infestato una festa per tutti.

Come da tradizione la giornata del 31 ottobre si aprirà con la straordinaria Horror Parade, una sfilata unica nel suo genere durante la quale si potranno ammirare i costumi più spaventosi e pittoreschi. Tutte le maschere senza distinzione d’età sono invitate a prendervi parte. Il raduno è previsto per le ore 16.30 in Piazza San Martino a Pulsano. A guidare la parata ci sarà un carro di oltre 7 metri da cui sarà diffusa musica a tema per ballare e divertirsi insieme.

Il 31 ottobre sarà anche la giornata in cui si scopriranno i vincitori dei fantastici premi della Lotteria di Halloween: in palio una console Nintendo Switch, una bici pieghevole, uno dei tanti Apple Airtag, uno dei buoni spesa presso i Supermercati Pascar o l’ingresso per due a Disneyland Paris. Nei due giorni un angolo speciale dedicato al food e beverage, gestito dalla Pro Loco di Pulsano, sarà allestito in prossimità dell’evento.

“L’intento è quello di costituire un punto di aggregazione per i ragazzi più giovani grazie ad attività ludico-ricreative, in grado di alimentare un senso di creatività e originalità – spiega Filippo Stellato, Presidente della Pro Loco di Pulsano – in particolare si è fatto leva su laboratori di cartapesta e pittura, tecniche utilizzate per la realizzazione della quasi totalità degli allestimenti, in quanto si considerano l’arte e l’artigianato due preziosi stimoli per l’inventiva e la fantasia”.