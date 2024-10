Torna Comedy Central Live a Spazioporto Taranto

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto registrare il tutto esaurito per tutte le date, torna a Taranto Comedy Central LIVE con una nuova stagione di spettacoli di stand-up comedy.



Realizzato in collaborazione con The Comedy Club, l’agenzia italiana leader nel settore, questo ciclo di eventi sarà ospitato presso lo Spazioporto, l’hub culturale situato nel quartiere Porta Napoli a Taranto. Il primo appuntamento è fissato per il 24 ottobre e vedrà come headliner il comico Stefano Rapone, noto per il suo stile irriverente e irresistibile. A completare la line-up della serata ci saranno Davide Sberna e Adriano Pariante, due volti emergenti della scena comica italiana ma già molto apprezzati.



A fare da conduttore della serata, nonché di tutte le date della rassegna, ci sarà Pietro Sparacino, che con la sua ironia coinvolgente saprà intrattenere il pubblico e dare il giusto ritmo agli spettacoli. La nuova edizione prevede sette serate, una al mese a partire dal 24 ottobre, e ha l’obiettivo di portare sul palco i migliori talenti della comicità italiana contemporanea in un mix di talenti già affermati ed emergenti della stand-up comedy, che garantiranno agli spettatori momenti di grande divertimento e dissacrante ironia.

Questa seconda edizione del Comedy Central LIVE conferma la Puglia come una delle nuove capitali italiane della stand-up comedy, grazie alla collaborazione con Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW), il brand di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità, e The Comedy Club, che si uniscono con l’obiettivo di offrire al pubblico una comicità fresca, diretta e capace di affrontare temi tanto scottanti quanto attuali, con coraggio e originalità.





Gli eventi si terranno allo Spazioporto, in Via Niceforo Foca 28, a Taranto, i biglietti sono limitati e disponibili esclusivamente online; per partecipare tra il pubblico e vivere una serata indimenticabile i biglietti sono acquistabili direttamente a questo link.