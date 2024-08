Tony Humphries e Ste nella notte delle stelle al Canneto

Due stelle, rigorosamente musicali, nella Notte delle Stelle. Sono Tony Humphries e Ste che, sabato 10 agosto, faranno ballare con il loro sound travolgente. Il primo dj e produttore nato a Brooklyn, tra i progenitori della musica house, l’altra cantautrice napoletana di origini africane: entrambi saranno ospiti al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per la rassegna “Canneto Sound Fusion” con la partnership di ITS Academy Mobilità (apertura porte alle 22, start ore 23).





Nella sua carriera, Tony Humphries ha realizzato più di 200 remix. Fra i tanti artisti, sono da ricordare i suoi primi lavori per Mtume, che gli fece vincere il suo primo disco d’oro, per Donna Summer, Jungle Brothers, Queen Latifah.

In anni più recenti, ha collaborato con Boy George, Dimitri from Paris, Inner City, Brand New Heavies, Adeva, Cure, Lil Louis, Ultra Natè, Joe Smooth, Style Council.

Stephani Ojemba, in arte Ste, è invece una cantautrice che, negli ultimi tempi, sta spopolando sui social. La sua musica unisce proprio tutti e l’influenza della città partenopea che l’ha accolta emerge nella maggior parte dei suoi brani. Ste ha 25 anni, è nata a Lagos, in Nigeria, ma proprio per le difficoltà nella vita nel Paese d’origine, la sua famiglia ha deciso di migrare in Italia.



La lunga Notte di San Lorenzo non finisce qui. La magia del club proseguirà con il sound dei djs Giorgio Vinciguerra e Chevaline.