Toc Toc, al TaTA’ la storia di due sorelle che impareranno a conscersi

È una storia di sorelle che imparano a conoscersi «Toc Toc», lo spettacolo della compagnia La Luna nel Letto ideato e diretto da Raffaella Giancipoli che, con l’interpretazione di Deianira Dragone e Anna Moscatelli, le scene, i costumi e la voce fuori campo di Maria Pascale e il disegno luci di Michelangelo Volpe, è in programma domenica 16 novembre, alle ore 18, all’auditorium TaTÀ di Taranto nell’ambito della rassegna per famiglia «favole&TAmburi» del Crest (foto di Mariagrazia Proietto, diffusa dall’ufficio stampa del Crest).

In una notte piena di silenzio, una bambina di nome Deda si avventura nella stanza accanto alla sua per vedere com’è fatta la nuova arrivata. Lei, Deda, un’inquilina in casa sua proprio non la voleva. Deda è un’accanita esploratrice e colleziona pezzetti di mondo nelle sue scatole matrioska: piccoli tesori per imparare e nominare il mondo. Li raccoglie e conserva con meticolosa cura per giocarci poi ogni volta che vuole, da sola. Non ha per niente intenzione di dividerli con la nuova arrivata, che si chiama Nana e del mondo di fuori non sa nulla. Lei, invece, sa ciò che può vedere e può toccare. Ma non ha ancora parole per dire ciò che pian piano scopre. Il suo mondo è qui, è ora, ed è piccolo come un guscio di noce, come una rosa che sboccia.

Ma poi accade che, in una notte piena di stelle, Nana e Deda, impaurite e attratte l’una dall’altra, condividono tempeste e cavalli, altalene e barche, spazi sottomarini e carillon danzanti. Però nessuna delle due è disposta a dividere l’amore della loro mamma.

E quando in questa notte stellata e silenziosa, Nana e Deda s’incontrano e si scontrano, inciampano nella paura di crescere e si spaventano, si scoprono sorelle e si riconoscono nel coraggio di andare insieme.

Costo biglietti singoli 7 euro (6 euro per nuclei familiari di almeno quattro persone). Lo spettacolo è adatto per bambini dai 3 anni in poi. Per informazioni e prenotazioni 333.2694897.