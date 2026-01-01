“Tiratura Limitata”, nella Torre dell’Orologio spazio alle arti figurative

Si chiama “mArte”, ma non è il pianeta rosso. E’ il nuovo progetto del Museo dal Mare che vede protagonista la splendida Torre dell’Orologio, in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. “mArte è un gioco di parole che contiene al suo interno mare e arte. Sono due termini importanti – spiega Alessandro Maruccia, presidente del Museo – il mare è la nostra ragione sociale, operiamo per la promozione della cultura marinara nella sua accezione più ampia. Il mare è anche fonte di ispirazione per tanti artisti, da qui l’idea di mettere in relazione le due cose creando occasioni di incontro per la valorizzazione di artisti del nostro territorio”.

Il progetto ha già preso il via il 20 dicembre con l’esposizione di opere di pirografia su legno di Alessandro Cervarich, tarantino di origini istriane. I suoi lavori raccontano un dialogo profondo con il legno, materia viva e sensibile che si trasforma in immagine, memoria, racconto.

Il secondo appuntamento con “mArte”, è in programma sabato 3 gennaio 2026, alle ore 18.30, sempre nella Torre dell’Orologio, con la mostra “Tiratura Limitata” del nostro Michele Tursi, giornalista con la passione per il disegno e la pittura. In esposizione lavori realizzati con tecniche varie, acquerello, acrilico, pastelli a olio, che compongono il calendario 2026 firmato dall’autore (progetto grafico e stampa PrintMe editore). Durante la serata è prevista una degustazione di vini a cura della “Tenuta TreFontane” di Taranto che ha aderito al progetto con entusiasmo.

Dopo il successo dell’edizione 2025 con “Dipinsi l’anima, i volti dell’arte”, quella del calendario per Tursi è diventata una tradizione. Il giornalista, inoltre, ha unito la passione per l’arte con le inchieste di taglio giornalistico nel podcast “Dipinsi l’anima, il lato oscuro dell’arte”, di cui è autore, in cui narra episodi noir e thriller delle biografie di pittori famosi del XX secolo. Andy Warhol, Amedeo Modigliani, Frida Kahlo, Edvard Munch, solo per citarne alcuni, sono i protagonisti degli episodi disponibili sulle maggiori piattaforme online: Spotify, Amazon, Apple, Spreaker.

“Il nostro obiettivo – spiega Maruccia – è mettere a disposizione gli spazi del Museo dal Mare nella Torre dell’Orologio, per creare occasioni di incontro, di confronto, di contaminazione creativa e propositiva in un luogo ricco di storia, uno dei simboli della città vecchia e di Taranto. Con mArte proviamo a vivacizzare il dibattito culturale e, allo stesso tempo, offriamo uno spazio per la promozione e la valorizzazione delle arti figurative”. Dopo l’inaugurazione del 3 gennaio, la mostra “Tiratura Limitata” resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, sino al 10 gennaio, tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20.