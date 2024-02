“Ti posso spiegare”, Katia Follesa e Angelo Pisani al teatro Orfeo di Taranto

Sono coppia nella vita e nel teatro e tornano a Taranto con un nuovo spettacolo. “Ti posso spiegare!” con i comici Katia Follesa e Angelo Pisani arriva al Teatro Orfeo di Taranto, venerdì 23 febbraio alle ore 21.

Alla fine, questo matrimonio si farà o no? Per rispondere a questa domanda occorre tornare indietro al momento della proposta e da lì ripartire affrontando, in chiave comica, la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio con tutte le difficoltà e le tensioni che comporta.

Anche in questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia ma questa volta, a differenza di quello precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketch comici in cui i due, accompagnati da ballerini che non solo danzeranno, ma che saranno anche co protagonisti della querelle comica, ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo-donna alle prese con l’organizzazione di un matrimonio. Dove ci si sposerà? Quando? Come ci si vestirà? Chi sarà invitato? E il viaggio di nozze dove si farà?

Inutile dire che non saranno d’accordo su nulla e se lo comunicheranno senza esclusione di colpi comici. Così facendo Katia e Angelo racconteranno un’altra porzione della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, sarà chiamato a dire la sua e a schierarsi a favore dell’uno o dell’altro.



Scritto da Katia Follesa, Angelo Pisani, Luciano Federico, Alessio Parenti. Corpo di ballo: Stefano Rei Ferrari, Dada Davide Toto, Nicholas De Souza, MariaTeresa Notarangelo, Rebecca Erroi, Maria Laura Savio.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo.