The Jesus and Mary Chain e Pulp per l’ultima giornata di Medimex 2024

Dopo il grande successo del concerto di The Smile che ha aperto i live sul palco della Rotonda del Lungomare, oggi ultima giornata per Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds. (Nella foto di Aurelio Castellaneta il concerto di ieri sera)



In mattinata ultimi appuntamenti per Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica e alle ore 19 al Teatro Fusco (ingresso libero con prenotazione) la grande amicizia e collaborazione tra Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli e Carlo Chicco – Radio Medimex.





Dalle ore 20.30 Rotonda del Lungomare (ingresso con biglietto per info medimex.it) grande musica live con in apertura la band pugliese Guatemala, che si è già esibita al Primavera Pro di Barcellona e ad agosto sarà ospite allo Sziget Festival di Budapest, e The Jesus and Mary Chain, per l’unica data nel Sud Italia, e Pulp, per l’unica data in Italia.