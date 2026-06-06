Tennis, il centro sportivo di via Aldo Adige nel nome di Federica De Luca e del piccolo Andrea. Iacovone, la tribuna stampa intitolata a Christian Cesario

Nel nome di Federica, Andrea e Christian. Taranto, la Giunta comunale ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare il centro sportivo Magna Grecia (via Alto Adige) alla memoria di Federica De Luca e del piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno 2016.

“L’iniziativa, voluta dal sindaco Pietro Bitetti e condivisa dalla Giunta, nasce dalla volontà di preservare e valorizzare – spiegano da Palazzo di Città – il ricordo di vicende e persone che hanno profondamente segnato la comunità cittadina”

Federica De Luca si è distinta per il suo impegno nello studio e nello sport, come si ricorderà, in particolare nella pallavolo dove ha ricoperto ruoli di atleta, arbitra e dirigente, ottenendo importanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale. “L’intitolazione del centro sportivo rappresenta non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio educativo e civile: promuovere i valori del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza, con particolare attenzione al tema della violenza di genere” proseguono dal Comune.

Il centro sportivo Magna Grecia, luogo di aggregazione per giovani, famiglie e associazioni sportive, assumerà un ruolo ancora più centrale in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Proprio in questo contesto, l’intitolazione si configura come un luogo di memoria attiva, capace di sensibilizzare le nuove generazioni e rafforzare la cultura della legalità e del rispetto. La proposta tiene conto anche della ricorrenza del decimo anniversario della tragica scomparsa di Federica e Andrea, sottolineando il carattere simbolico e urgente dell’iniziativa.

Nei giorni scorsi la Giunta ha inoltre approvato la proposta d’intitolazione della tribuna stampa del nuovo stadio “Erasmo Iacovone” alla memoria di Christian Cesario, un atto formale che contribuisce a mantenere vivo il ricordo di un professionista apprezzato che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di amici, colleghi e tifosi.