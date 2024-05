Tennis, “Garden 77” a un passo dalla B2. A giugno gli spareggi promozione

Il Circolo Tennis “Garden 77” di Taranto disputerà gli spareggi per l’accesso al Campionato di serie B2 a squadre. L’andata si giocherà il prossimo 23 giugno, il ritorno una settimana dopo. I sorteggi per gli abbinamenti non sono stati effettuati; per conoscere il team sfidante bisognerà attendere i primi giorni di giugno quando sarà definito il quadro delle squadre qualificate a livello nazionale. Gli spareggi si svolgeranno al meglio dei sei incontri: 4 singolari e 2 doppi. In caso di parità si giocherà un altro doppio per designare il vincitore.





“Garden 77” arriva agli spareggi per la B2, dopo aver vinto il girone regionale della C a squadre e dopo la doppia affermazione ai quarti di finale e in semifinale rispettivamente contro CT Lecce e CT Nardò. Già tre anni fa il circolo tennis di Lama centrò lo stesso risultato, ma con scarsa fortuna a causa dell’indisponibilità di alcuni atleti.





Questa volta Carlo Tursi, capitano della squadra, ex tennista con un passato in serie B, nutre qualche speranza in più. “Questo risultato – dice – non è arrivato per caso, ma è il frutto di sacrifici e di scelte oculate effettuate in questi anni. Sono contento per la qualificazione alla fase finale e sono certo che tutti i ragazzi daranno il massimo per onorare l’impegno. La nostra squadra è composta esclusivamente da atleti italiani, di cui due di Taranto. Ci tengo particolarmente a sottolinearlo perché mentre altre società rincorrono gli stranieri, noi preferiamo dare spazio ai nostri talenti”. Il team del CT “Garden 77” è composto da: Antonio Ruocco, Massimo Del Carmine, Enrico Cerroni, Christian Capuccini, Michele Di Pierro e Giuseppe Semeraro (gli ultimi due sono di Taranto). (Foto: laRinghiera).