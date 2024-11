TEDx Taranto 2024: scienza, arte, spettacolo

Scienza, arte, musica, spettacolo, innovazione. Tanti ospiti. Temi diversi. Respiro internazionale. Parole semplici per argomenti complessi. Domande e visioni. Idee ed energie positive. TEDx Torna a Taranto domenica 10 novembre, dalle 16.30, al cinema teatro Orfeo, con un filo conduttore di grande interesse e attualità: One World-One Healt. L’evento è organizzato da ITS Academy Mobilità con il patrocinio di Comune e Provincia di Taranto. Questa mattina la presentazione ufficiale alla stampa nella Biblioteca Civica Acclavio.

TEDx è l’occasione per leggere in profondità la contemporaneità e per stimolare il cambiamento. “Con i contributi di ospiti internazionali – ha detto Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità – vogliamo creare connessioni tra salute umana e ambiente. Sarà un’edizione straordinaria che offrirà molti spunti di dibattito e riflessione. Taranto ha bisogno di idee ed energie positive e non c’è occasione migliore del TEDx per farlo”. L’intero incasso di TEDx sarà devoluto all’Associazione Genitori Taranto Onco Ematologia.

Undici speaker si alterneranno sul palco dell’Orfeo, presentati da Laura Formenti, attrice italiana con una spiccata vena comica. Gli ospiti: Simone Cristicchi, cantautore, attore, scrittore e disegnatore; Mariasole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell’ambiente marino; Greta Galli, esperta di robotica e nuove tecnologie; Filippo Giardina, Stand up comedian; Rodolfo Sardone, Epidemiologo e ricercatore; Ece Temelkuran, scrittrice e giornalista internazionale; Fabio D’Aniello, ingegnere esperto di robotica cooperativa e meccatronica; Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore; Murubutu, artista e insegnante; Marta Serafini, giornalista inviata di guerra; Greta Volpi, divulgatrice sui temi ambientali.