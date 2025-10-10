Tecnologia e innovazione nei laboratori 4.0 di ITS Academy Mobilità

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara questa mattina a Taranto ha inaugurato i laboratori tecnologici ATLAB di ITS Academy Mobilità. “Gli ITS sono strategici per l’Italia – ha detto il rappresentante del Governo – ho voluto fortemente essere presente a Taranto per sottolineare l’importanza di questi percorsi”.

Per Taranto e per ITS Academy Mobilità è stata una giornata all’insegna dell’innovazione tecnologica e dei nuovi modelli educativi. Lo ha sottolineato il presidente di ITS Academy Mobilità, Silvio Busico. “I nostri laboratori, realizzati anche con il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha spiegato – non sono semplici laboratori didattici, ma sono laboratori industriali, operativi a tutti gli effetti, per acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro”.

ITS Academy Mobilità è una realtà consolidata. “In tutta la Puglia – ha aggiunto Busico – abbiamo quasi 400 studenti che usufruiranno di questa straordinaria innovazione tecnologica. Si tratta di un’eccezionale integrazione tra sistema ITS e imprese, un modello vincente con tassi di occupazione dei diplomati prossimi al 90%. Un risultato reso possibile dalla forte collaborazione con le imprese di cui recepiamo i bisogni trasformandoli in progetti formativi ed esperienze dirette all’interno delle stesse realtà produttive”.

“Avviamo il nuovo biennio formativo – ha aggiunto Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità – con un laboratorio virtuale di Extended Reality, ATLAB (Advanced Technology Labs for Transport and Logistics), che collega gli studenti muniti di visori 3D delle sedi di Lecce, Bari e Taranto. Sono possibili fino a 150 collegamenti in contemporanea in differenti situazioni lavorative virtuali, dove compiere azioni, dividersi i compiti, collaborare e prendere decisioni”.

ITS Academy Mobilità è protagonista anche di un bell’esempio di cooperazione internazionale. Da qualche settimana nella sede di Taranto 25 studentesse e studenti egiziani hanno iniziato le lezioni del corso di alta specializzazione in “Lean Supply Chain Manager”, in lingua inglese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di commercio Italo-Araba e si inserisce nel quadro delle linee strategiche del Piano Mattei per l’Africa. Lo ha ribadito Pietro Paolo Rampino della Camera di commercio Italo-Araba. “Il nostro Paese si sta spendendo molto in questo senso – ha sottolineato – l’esempio di Taranto è un primo tassello molto importante. Ne seguiranno altri che porteranno in Italia studenti da diversi Paesi Arabi. Alcuni resteranno da noi per soddisfare le esigenze delle imprese; altri torneranno nei paesi di origine con un un background tale che gli consentirà di portare un significativo valore aggiunto”.

L’intensa giornata svoltasi al BAC-Parco della Musica, è iniziata con la Call for Innovation ed è proseguita con l’inaugurazione dei laboratori tecnologici ATLAB e la spettacolare esibizione di robotica. A seguire si è svolto il meeting su ITS, sistema Confindustria e mondo scolastico. Sono intervenuti il sen. Roberto Marti, presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione pubblica; il sindaco di Taranto Piero Bitetti; il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma che ha ribadito la centralità del sistema imprenditoriale nelle dinamiche di crescita e sviluppo.

La dirigente scolastica dell’ITT Pacinotti, Giovanna Santoro, si è soffermata sul Campus Formativo Integrato che ha visto l’Istituto tarantino classificarsi al secondo posto in Puglia e al nono in Italia, su 54 progetti finanziati e su ben 450 candidature. “Abbiamo ottenuto – ha detto – un finanziamento di 750mila euro per la creazione di otto laboratori e la riqualificazione di uno spazio di oltre 2000 metri quadri, immerso nel verde, che si trova tra il Pacinotti e i Giardini Virgilio”.