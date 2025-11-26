Teatro Nuovo, quattro sold out. Date e nomi dei prossimi appuntamenti

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa del teatro Nuovo di Martina Franca).



Quattro sold out in una settimana. E’ il record fatto registrare dal Teatro Nuovo di Martina Franca: 3200 spettatori in platea per assistere alle tre repliche consecutive dell’ultimo spettacolo di Angelo Duro: “Ho tre belle notizie”, e al nuovo show di Francesco Cicchella “Tante belle cose”, andati in scena nell’arco di sei giorni.



“Un successo che testimonia l’apprezzamento del pubblico nei confronti di una stagione studiata e costruita appositamente per venire incontro a tutti i gusti della sempre più vasta platea che sta seguendo i nostri spettacoli – evidenzia con grande soddisfazione la Direttrice Artistica, Rosanna Pantone – Un pubblico che non finirò mai di ringraziare e che va assecondato e premiato con eventi di qualità che possano davvero soddisfare ogni esigenza”.

E il sipario del Teatro Nuovo è pronto ad aprirsi .

Giovedì 4 dicembre, uno degli eventi clou di questa stagione.

Protagonista sarà Walter Veltroni con “Le emozioni che abbiamo vissuto”, uno spettacolo, targato “Ghironda”, in cui, in veste di narratore, ci condurrà attraverso il nostro passato più recente, facendoci rivivere il periodo storico che va dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila, ricostruito attraverso il ricorso alla cronaca e alla presenza in scena di oggetti originali simbolo di quegli anni, musiche, giornali, immagini d’epoca e video inediti.

Sabato 6 dicembre un altro grande ritorno, a grande richiesta, lo show tributo ai Pink Floyd con “Pink Floyd Immersion“.

Il 14 dicembre sarà Roberta Bruzzone, criminologa e scrittrice, volto noto del panorama televisivo, in Rai con il format “Nella mente di Narciso“, la protagonista di “Amami da Morire” un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri delle relazioni tossiche.

Il 21 dicembre uno spettacolo a sfondo natalizio, promosso dalla Bcc di Locorotondo, dedicato ai soci, per celebrare l’anno di attività, che vedrà protagonisti i “Mezzotono” il gruppo vocale famoso ormai in tutto il mondo.

Il 27 dicembre un’altra serata omaggio che questa volta proporrà un tributo a Mina, per riproporre tutti i suoi più grandi successi grazie alla bellissima voce della camaleontica Michela Borgia.

Il 28 dicembre, il secondo evento firmato “La Ghironda“: protagonista il maestro Enzo Gragnaniello con lo spettacolo“Veleno, mare e ammore“.

Il 2 gennaio, un altro evento clou, una delle coppie storiche della comicità e del teatro italiano, Tullio Solenghi e Massimo Lopez protagonisti dello spettacolo “Dove eravamo rimasti“.