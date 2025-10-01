Teatro Fusco, a Taranto la stagione di prosa è già sold out

Alle prime ore di apertura del botteghino ieri, 30 settembre, la fila si è allungata velocemente: in poco tempo, il Teatro Fusco di Taranto ha registrato il sold out della stagione di prosa in meno di 24 ore. Un risultato che supera del 5% i numeri dello scorso anno e conferma un trend di crescita che non accenna a fermarsi.



Al 30 settembre 2025, dunque, sono stati sottoscritti 850 abbonamenti tra primo e secondo turno. Un dato che ha portato al tutto esaurito già al primo giorno.

Mentre la stagione di prosa registra il tutto esaurito, è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione musicale del Teatro Fusco, che quest’anno si presenta con una nuova formula in abbonamento, pensata per offrire al pubblico un’esperienza completa e conveniente (Abbonamento 5 concerti – Platea: € 100 – Galleria e palchi € 85). Il cartellone musicale propone cinque appuntamenti di alto profilo, con artisti di fama internazionale e sonorità che spaziano tra gospel, jazz, soul e canzone d’autore.

Il programma si apre il 18 dicembre con i leggendari Take 6, gruppo vocale statunitense vincitore di 10 Grammy, che porta a Taranto Rhapsody, un progetto tra gospel e jazz dalle armonie vocali straordinarie. Il 10 gennaio, il concerto-tributo Nero a metà Experience vedrà i musicisti storici di Pino Daniele rendere omaggio al grande artista napoletano in una serata emozionante tra jazz e canzone d’autore.Il 21 febbraio, salirà sul palco Tony Momrelle, voce soul tra le più raffinate del Regno Unito, per uno spettacolo coinvolgente e di grande eleganza. Il 14 marzo sarà dedicato alla giovane pianista Frida Bollani, talento emergente del panorama musicale italiano, con un concerto intimo e poetico.

Il gran finale è in programma per il 18 aprile con Napoli e Jazz, un raffinato dialogo tra melodia napoletana e improvvisazione jazz con Danilo Rea e Peppe Servillo.

info https://www.pugliaculture.it/ricerca-eventi/?parola_chiave=&citta=Taranto&categoria=&dal_giorno=&al_giorno=&pagina_corrente=www.pugliaculture.it