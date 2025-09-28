Tawave, nella masseria Battaglia un confronto… innovativo

Tawave, “business retreat” che per tre giornate a Taranto ha messo a confronto, sul tema dell’innovazione aziendale, manager e imprenditori italiani nel corso di workshop e laboratori qualificati. La sesta edizione è stata ideata dall’associazione di promozione socioculturale surfHers e co-organizzata da Larry Agency, in collaborazione con il Gruppo Sabanet e To Be Accelerator. Ieri, 26 settembre, il Tawave si è aperto alla comunità con il “Main Talk 2025” nella Masseria Battaglia.

Condotto da Francesco Cautillo, HR Nugnes e vicepresidente AIDP Puglia e Basilicata, il main talk ha visto quindici tra i maggiori esponenti italiani dell’innovazione confrontarsi in due sessioni sui temi del Tawave, portando le loro testimonianze su come la cura del benessere del personale incida positivamente sulla produttività dell’impresa. Un tema ripreso nel suo intervento da Mariagrazia Efato, Presidente di surfHers.

Un ambizioso programma di recupero infrastrutturale funzionale, intanto, quello confermato da Gianfranco Zizzo, CEO di Sabanet, che ha annunciato che Masseria Battaglia, oltre a essere la sede del Gruppo Sabanet e del suo Network, ospiterà un hub dell’innovazione per le start up dei giovani talenti locali e non solo, e dedicherà alcuni spazi anche alle iniziative sociali a favore della comunità.

Hanno concluso i lavori Stefania Ressa, CEO Larry Agency, e Marianna De Benedetto, co-founder di To Be Accelerator, che hanno presentato il “Premio Meraki” consegnandolo a sette aziende che si sono distinte per l’eccellenza nella gestione delle persone e che innovano con passione.

Questi i premi consegnati nella prima edizione del Premio Meraki: per la sezione “Cultura della sostenibilità” a Eftilia Srl SB, per “Innovazione e Blue Economy” a Jonian Dolphin Conservation ets, per “Impatto sociale e coesione territoriale” a TP Italia, per “Persone e benessere organizzativo” ad Adesso.it, per “Sostenibilità e biosfera” a Vestas Blades s.r.l., per “Comunicazione autentica interna” a Egnazia Ospitalità Italiana, e per “Leadership consapevole a Mercato del Pane (Trepi srl).

Nel Main Talk sono intervenuti Gianfranco Zizzo, CEO Sabanet; Gianluca Bilancioni, Direttore HR e CFO TP Italia; Floriana Filomena Ferrara, CSR Manager – Social Impact Programs & Master Inventor IBM e TEDx Speaker; Simona Ruffino, Neurobrand Specialist & Brand Strategist e Scrittrice; Eliseo Giannoccaro, Head of HR del Gruppo Egnazia, Mariarita Costanza, CEO e CoFounder Everywhere SB, CTO e CoFounder Macnil, Vice Presidente Confindustria Bari per Innovazione e Startup, TEDx Speaker, Endeavor Mentor, Accelerate Italy Ambassador e GammaDonna Ambassador; Lorenzo Ferrari, Imprenditore e CEO & Founder smarTalks; Alex Manea, Agency Chief Operating Officer per smarTalks; Laura Cimaglia, Dirigente Affari Generali e Internazionali dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto; Paolo Sardo, – Presidente di Eftilia, Società benefit e Formatore IlSole24ORE e Prof. associato Eco Design. Responsabilità sociale d’impresa, esg; Leonardo De Siante, Direttore Operativo Macnil e Consigliere direttivo Manager Italia Puglia-Calabria-Basilicata; Emanuele Memmola, Eni Joule Expert, ed Elenia Duce, Strategic and Sustainabilty Consulting Business Unit Manager Bureau Veritas Nexta S.r.l., Alessandro Gaeta, Responsabile startup per ITS Academy Mobilità, Filippo Accettella, Head of People Empowerment Competence Center Enel Italia.

Partner istituzionali di Tawave 2025 sono stati Comune di Taranto, Regione Puglia, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Kyma Mobilità e Confapi Taranto.

Associazione partner per la sostenibilità è stato Eurota, mentre partner sono stati ITS Academy Mobilità e le associazioni: Agile Made in Italy, AIDP Puglia e Basilicata, ManagerItalia ed ETS APS Optima Fabrica.

Media partner è stato Gruppo 24 Ore, mentre i Social partner sono stati SmarTalks, Pecore Nere e MaiTarantini; sponsor tecnici sono Varvaglione, Mivà, Vivaio Edelweiss, Alba Tramezzini, Cippone & Di Bitetto.