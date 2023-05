Tarentum Cup, al via la settima edizione. In campo 14 squadre giovanili

E’ stata presentata nei giorni scorsi la 7^ edizione della Tarentum Cup, “Trofeo San Cataldo”. Il Torneo ritorna dopo tre anni con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Taranto, 14 Società affiliate F.I.G.C. e 23 squadre tra le migliori dei settori giovanili pugliesi e non, scenderanno sui campi del Circolo Tennis Taranto, sabato 13 Maggio 2023 dalle ore 14:30. Le Categorie partecipanti sono: Pulcini età mista a 7, Primi Calci 2014 a 5 e Primi Calci 2015 a 5.

La Tarentum Cup, è stata presentata nella sala del Cascarano meeting & conference. La manifestazione è nata nel 2013 ed ha come obiettivo, non solo quello meramente sportivo ma soprattutto quello di far conoscere e valorizzare le bellezze del nostro territorio facendole conoscere agli atleti, ai genitori e agli staff delle società partecipanti.





“Taranto città da Amare”, con questo motto, Pier Paolo Blandamura, presidente del torneo, ha messo in evidenza lo scopo della Tarentum Cup, che con le sue 14 Società, provenienti non solo dalla Puglia, riparte con grandi presupposti. “Pensiamo già al futuro della manifestazione – ha detto – facendola diventare di livello nazionale. Ringraziamo il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio e l’assessore allo Sport del Comune di Taranto Gianni Azzaro, sempre pronti a far loro le esigenze del territorio tarantino che in questo periodo è in fibrillazione per i Giochi del Mediterraneo del 2026”.

Gianpaolo Renna in qualità di vicepresidente del torneo e rappresentante della società organizzatrice, ha messo in evidenza la qualità del progetto. “Quando mi hanno prospettato questa manifestazione – ha affermato – non ci ho pensato tanto ad accettare. Ringrazio Pierpaolo Blandamura per avermi coinvolto e Marco Cascarano per l’ospitalità e per la location che ha messo a disposizione per lo sport tarantino”.

Francesco Lemma, collaboratore organizzativo del Torneo ha messo in evidenza quanto sia difficile organizzare dei tornei importanti nella nostra provincia e quanto sia importante organizzare questi eventi per spronare la città di Taranto a crescere dal punto di vista sportivo.