Taranto, via le strisce blu in alcune strade del Borgo

Kyma Mobilità informa che, in questi giorni, sta procedendo a dare esecuzione al piano di riorganizzazione della sosta urbana. “Nell’ottica di una razionalizzazione degli spazi – si legge in una breve nota stampa – e per agevolare la mobilità cittadina, i nostri tecnici stanno provvedendo alla riconversione degli stalli di parcheggio”.

In particolare “questa mattina, sono stati convertiti da pagamento (strisce blu) a gratuiti (strisce bianche) i parcheggi situati nei seguenti tratti: Viale Virgilio – Via Crispi; Via Crispi – Via Dante. Il lavoro di aggiornamento della segnaletica orizzontale continuerà nei prossimi giorni per riflettere le nuove disposizioni dell’Amministrazione”. (Foto ufficio stampa Kyma Mobilità)