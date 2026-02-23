Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sport
Taranto, vertice sui Giochi del Mediterraneo. Mancano 180 giorni allo start
A sei mesi esatti dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questo pomeriggio sopralluogo ai cantieri degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026 (foto Ufficio Stampa Regione Puglia).
Oggi a Taranto é stata firmata l’integrazione al contratto tra il Comitato Organizzatore e il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.
Presenti al vertice il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Primo Vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene, in qualità di Presidente, il Segretario Generale del CIJM, Iakovos Filippousis, il Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti.
Al sopralluogo hanno preso parte anche l’assessore regionale allo Sport Cristian Casili, consiglieri regionali ed amministratori comunali ionici.