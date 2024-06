Taranto, venerdì l’inaugurazione del Camposcuola pronto per i Giochi 2026

ultimato l’intervento di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento, l’ex Camposcuola di Taranto sarà ufficialmente restituito alla cittadinanza al termine della cerimonia di inaugurazione prevista per venerdì 28 giugno, alle ore 09.30.

Il progetto – ricordano da Palazzo di Città – ha visto un investimento complessivo di 3 milioni euro finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo Sport. Le otto corsie della pista d’atletica, le pedane per il salto in alto e in lungo, gli spogliatoi e i locali servizi per atleti, allenatori e giudici di gara sono stati completamente rinnovati. La tribuna spettatori è stata ristrutturata. “Queste migliorie – evidenziano dal Comune di Taranto – posizionano l’impianto come una delle strutture di punta per i prossimi Giochi del Mediterraneo del 2026”.

“Desidero segnalare che completeremo l’illuminazione e provvederemo a realizzare ulteriori interventi grazie al budget aggiuntivo previsto dal nuovo Masterplan dei Giochi concordato con il commissario Ferrarese – commenta il sindaco Melucci – Il nostro impegno è stato premiato anche dall’interessamento della FIDAL nazionale per il futuro modello di gestione della struttura, che dovrebbe essere in grado di generare importanti ricadute positive sul territorio ben oltre i Giochi del 2026.”