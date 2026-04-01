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Taranto, variazioni bus e sosta in occasione dei Riti e della Pasqua

Pubblicato | da Angelo Di Leo

Taranto, ecco tutto quanto c’è da sapere (fonte Kyma Mobilità) in relazione alle variazioni dei percorsi bus e sosta al Borgo in occasione dei Riti della Settimana Santa e della Pasqua.


Riti Settimana Santa, interdizione circolazione e variazioni percorsi bus a Talsano

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Processione Addolorata Giovedì Santo, deviazioni percorsi autobus

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Processione Misteri venerdì 3 Aprile, deviazioni percorsi autobus

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Modifiche alla viabilità e alla sosta nel Borgo di Taranto (2-4 aprile 2026)

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Pasqua: variazioni servizio di trasporto pubblico domenica 5 aprile

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