Taranto, una rimonta da applausi

Il Taranto supera l’Apice 3-1 in rimonta (davanti ad un pubblico che sogna e merita categorie superiori) nonostante due infortuni nel primo tempo che hanno costretto Danucci a cambiare subito Sansò e Konate.

Dopo il vantaggio campano firmato da Pesce al 12’, i rossoblu hanno reagito trovando il pari con Loiodice allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa, monologo rossoblu con Aguilera che ha completato il sorpasso al 22’, prima del sigillo definitivo di Losavio al 40’.

Taranto-Apice, semifinale playoff nazionale Eccellenza. Gara d’andata giocata, come sempre in questa stagione, a Massafra.

Marcatori:

12’ p.t. Pesce (A)

43’ p.t. Loiodice (T)

22’ s.t. Aguilera (T)

40’ s.t. Losavio (T)

Taranto

Mastrangelo; Sansò (16’ p.t. Delvino), Konate (29’ p.t. Rizzo), Guastamacchia; Derosa; Di Paolantonio (38’ s.t. Marino), Vukoja; Incerti, Losavio, Loiodice (45’ s.t. Trombino); Aguilera (28’ s.t. Russo).

All: Danucci.

Apice

Fusco; Colarusso, Urgioli, Mercaldo, Perretta; Evangelista, Mincione, Potenza (29’ s.t. Onesto); Pesce (29’ s.t. Kouyate); Romeo (6’ s.t. Ruggiero), Schinnea.

All.: Cioffi.

Arbitro: Guacchione di Collegno.

Ammoniti: Guastamacchia, Urgioli.

Calci d’angolo: 1-1.