Taranto, una piazza nel nome di don Giussani

La cerimonia pubblica è fissata per domenica prossima, 16 febbraio. Sarà intitolata a Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, la piazza che a Taranto si trova in corrispondenza dell’incrocio tra via Ancona, via Lago d’Arvo, viale Trentino e piazza Santa Rita.

Sacerdote e educatore, don Luigi Giussani (Il Gius, come lo chiamavano affettuosamente gli amici) di cui quest’anno ricorrono 20 anni dalla morte, inizia negli Anni ’50 un’esperienza con un gruppo di liceali che porterà alla nascita di Comunione e Liberazione.

Negli Anni ‘70, il Movimento arriva a Taranto “dove trova una entusiastica accoglienza – si legge nella nota degli organizzatori dell’appuntamento pubblico di domenica prossima – e che vedrà negli anni centinaia di persone, della città e della provincia, giovani e meno giovani, coinvolte nell’esperienza del carisma del sacerdote lombardo, per il quale già dal 2012 è stato avviato il processo di beatificazione. Storica la sua partecipazione alla Settimana della Fede del 1986, invitato da mons. Guglielmo Motolese”.

“La proposta cristiana portata da don Giussani – prosegue la nota – chiama a “vivere il reale”. Nel tempo sono nate anche a Taranto e provincia realtà ed opere come tentativo di risposta a vari bisogni incontrati, tutte con l’attenzione al bisogno educativo in primo luogo di chi l’opera la fa. Ad esempio, l’esperienza della Scuola per l’Infanzia Santa Rita da Cascia, ispirata al modello educativo del Servo di Dio don Luigi Giussani”.

L’inaugurazione ufficiale (evento naturalmente aperto alla cittadinanza)si terrà il domenica prossima 16 febbraio, alle 10,45, alla presenza dell’arcivescovo di Taranto, mons. Ciro Miniero, e delle autorità civili e militari (la foto che publichiamo è stata diffusa dagli organizzatori e ritrae Don Giussani a Taranto accanto a Don Gino Romanazzi)