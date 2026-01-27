Taranto, un premio per le campionesse d’Italia di canottaggio a sedile fisso a 10 remi

La squadra femminile di canottaggio a sedile fisso lance a 10 remi della Lega Navale Italiana sezione di Taranto nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, alle ore 14:30, sarà premiata come eccellenza del territorio ionico dal Comune di Taranto, per essersi laureata Campione d’Italia 2025.

Un esempio di sacrificio, abnegazione e talento pagano. Atleti, staff tecnico e dirigenti della LNI sez. Taranto saranno accolti a Palazzo di Città, nel Borgo antico di Taranto, dai rappresentanti istituzionali e saranno premiati per i risultati conseguiti nella passata stagione. Inoltre la LNI ionica riceverà il premio come Circolo vincitore a livello nazionale nella medesima specialità grazie al fondamentale contributo della squadra maschile.