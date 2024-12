Taranto, un Natale ricco di eventi. Torna il calendario di Programma Sviluppo

Torna il calendario d’autore a tiratura limitata di Programma Sviluppo. L’edizione 2025 propone un percorso carico di colori, immagini, parole, riflessioni e, novità di quest’anno, suggestioni musicali. La musica è anche al centro degli eventi di Natale sostenuti da Programma Sviluppo che animeranno il Borgo di Taranto i prossimi 23 e 24 dicembre.

Il 23 dicembre, alle ore 19, nella centralissima Piazza Immacolata, si svolgerà lo show ideato dal ballerino e coreografo Vincenzo D’Alconzo, in arte Spike. “Stritte stritte on the street”, questo il titolo dell’evento che vedrà 200 tra ballerine e ballerini esibirsi in un mega show di danza urban. Nel progetto sono coinvolte le scuole di danza Studio Danza in Two, Pliè, Liberdanza, Prospettiva Danza, Centro Studi Danza Ilaria Nigri. La parte canora è affidata a Mattia Nasole, in arte Italiano.

Martedì 24 dicembre, a riscaldare la magica atmosfera della vigilia di Natale saranno Taranto Jazz Festival e il violinista Francesco Greco. Poco dopo le 11, un coro gospel tutto al femminile si esibirà cantando dai balconi di via Di Palma, in prossimità dell’incrocio con via Pupino. A seguire la musica travolgente del Francesco Greco Ensamble. Ad accompagnare il celebre violinista tarantino sono: Daniele Dettoli (tastiere); Antonio Cascarano (basso); Valeria Palmieri (voce); Vito Colapietro (percussioni e timpani); Mino Inglese (batteria).

Il calendario 2025 di Programma Sviluppo è intitolato “Puglia in musica & parole. Un viaggio ideale fatto di partenze e di ritorni; di valori e sentimenti; di radici e di futuro da costruire nella nostra terra per offrire a giovani e imprese ragioni per restare o per tornare. A tenere insieme idealmente le pagine del calendario sono storie individuali e collettive, pensieri, citazioni e le riflessioni di Coach Adamo, formatore, mediatore, trainer di PNL ed esperto di sviluppo delle risorse umane, già consulente di Manpower, Inail, Enel Energia, Fiera del Levante, Unipegaso, Università di Foggia, Università LUM, Università di Bari e CONI. Colonna sonora del viaggio è la selezione di dodici brani musicali a tema, scritti da cantautori pugliesi o dedicati alla Puglia. Una canzone al mese a comporre una playlist che ciascun lettore potrà ascoltare o contribuire ad arricchire seguendo i QR Code e lo Spotify Tag che rimandano ai contributi multimediali.

Le illustrazioni sono realizzate da Pasquale Salvemini, artista molfettese che ha preso spunto da musica e parole per rappresentare iconici paesaggi pugliesi e offrire un saggio della sua originalissima estetica, ispirata alle idee di John Ruskin e William Morris e centrata sul rapporto tra arte e quotidiano. Il calendario è stampato in formato da muro e da tavolo; è possibile prenotarne una copia scrivendo a comunicazione@programmasviluppo.it Il ritiro, previo appuntamento da concordare via mail, presso tutte le sedi di Programma Sviluppo. A “Puglia in musica & parole” hanno collaborato: Marco Sebastio (ideazione); Pasquale Salvemini (illustrazioni); Coach Adamo (testi); Francesca De Mitri Pugno (editing); Adriano Conte (esecutivi di stampa); Andrea Donato (progetto grafico); Alfredo Bergami (supporto tecnico); Marcello Cangialosi (contenuti multimediali).