Taranto, un fine settimana dedicato al latte ed alle sue proprietà benefiche

Il latte come alimento salutare, ricco di proprietà benefiche. Ma anche versatile dai mille volti e dai mille utilizzi, talvolta inaspettati. Il latte, infine, come materia di ricerca e di studio. Proseguono a Taranto le “Giornate del Latte”, promosse dalla Centrale del Latte Puglia dell’imprenditore tarantino Vincenzo Fanelli.

Si tratta di una serie di eventi pensati per creare occasioni di aggregazione, rivolti a tutti, ma con una finalità ben precisa che è la filosofia di fondo di Centrale del Latte Puglia: vivere in maniera sana e in un ambiente migliore. Per tutto il mese di ottobre stand informativi, degustazioni, talk, incontri e altre manifestazioni animeranno Taranto. Il prossimo fine settimana si annuncia particolarmente interessante con tre incontri in programma nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città che si svolgeranno con il supporto del Comune di Taranto.





Si comincia venerdì 8 ottobre alle 18 con il talk su “Alla scoperta del latte. Proprietà benefiche e qualità della vita”. Sono previsti gli interventi del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, di Fabrizio Manzulli, Assessore Sviluppo Economico e Turismo Comune di Taranto; Mina Valentino, Pediatra; Angela Astone, Nutrizionista; Vincenzo Fanelli, Fondatore e Ad Centrale del Latte Puglia; Giovanni Latrofa, Direttore Commerciale Centrale del Latte Puglia; Giuseppe Fischetti, General Manager Centrale del Latte Puglia.

Sabato 9 ottobre, sempre alle 18, a Palazzo di città, si parlerà di “Taranto e le politiche del riciclo e del riuso”. Sono previsti gli interventi del sindaco Rinaldo Melucci e di Paolo Castronovi, Assessore all’Ambiente Comune di Taranto; di

Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano per Taranto; di Matteo Dusconi, Project Manager Assonautica Italia; di Vincenzo Fanelli, Fondatore e A.D. Centrale del Latte Puglia; di

Stefania Pispisa, Biologa nutrizionista; di Serena Masini, PhD in Ecologia Industrial.

Domenica 10 ottobre, alle 18, a Palazzo di città una serata dedicata al latte e alla cucina. “I mille volti del latte. Un alleato in cucina”, questo il tema su cui si confronteranno: Salvatore Carlucci, Chef; Angela Astone, Biologa nutrizionista; Michele Manca, Sartoria degli Spiriti; Vincenzo Fanelli, Fondatore e A.D. Centrale del Latte Puglia Monica Caradonna, Giornalista, PR, Ideatrice EGO Festival. I talk saranno moderati dal giornalista Michele Tursi.

Con il nome di Centrale del Latte Puglia, unica Centrale presente in Puglia, in attesa di far ripartire la produzione nella sede storica di Taranto, dallo scorso 4 ottobre sono disponibili sul mercato due prodotti: il latte fresco “Alta Qualità” e il latte fresco “Leggero”, con il 40% di grassi in meno. Entrambi rappresentano il primo step di un progetto di rilancio, che vede il coinvolgimento dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e di una squadra di professionisti esperti che Vincenzo Fanelli ha coinvolto nella realizzazione di un disciplinare di produzione di un latte dalle caratteristiche uniche.

I prodotti della Centrale del Latte Puglia hanno la capacità di poter essere disponibili sul mercato entro 24h dalla mungitura. La materia prima proviene da allevamenti attentamente selezionati che rispettano il benessere dell’animale, in grado di produrre un latte pregiato dal colore caratteristico, sapore ed odore frutto dell’alimentazione che l’animale riceve. La filiera corta e l’utilizzo di un contenitore in vetro che ne assicura la freschezza e il rispetto dell’ambiente, arricchiscono le caratteristiche di un latte nutriente e completo, ricco di siero proteine.