Taranto, un distretto culturale negli ipogei di via Cava

Entro la fine del 2025 prenderanno il via i lavori di risanamento, restauro conservativo e rinnovamento funzionale di nove ipogei della Città Vecchia di Taranto, finanziati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Delibera CIPE 10/2018.

L’intervento, della durata di circa un anno – spiegano da Palazzo di Città – riguarderà alcuni tra i più significativi ambienti sotterranei del centro storico: Palazzo Delli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati. Cinque di essi, concentrati nell’area di Via Cava, daranno vita a un distretto culturale sotterraneo, nucleo di una rete dedicata alla valorizzazione del patrimonio ipogeo.

L’iniziativa mira a restituire vita e funzione culturale a luoghi che custodiscono la memoria più profonda della città, trasformandoli in spazi di conoscenza, arte e identità condivisa. Gli ipogei, integrati in percorsi diffusi e interattivi, ospiteranno mostre, installazioni, esperienze multimediali e attività didattiche, aperte a cittadini, scuole e visitatori.