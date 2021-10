Taranto, ultimi giorni per partecipare alla Marathon degli Spartani in mountain bike

Ultimi giorni di attesa prima del via ufficiale della Marathon degli Spartani in programma domenica 17 ottobre a Taranto. La prova è una tappa del circuito Bicinpuglia. C’è ancora tempo per aderire alla gara: 30 euro sabato e 35 euro domenica mattina.

Il tracciato di gara misura 65 km per 560 metri di dislivello, estremamente veloce ma non privo di difficoltà tecniche, disegnato nelle campagne della zona tenendo sempre il mare come punto di vista. Suggestivo sarà il passaggio all’interno dell’ippodromo Paolo VI, direttamente sulla pista di gara dei cavalli. Da notare che i primi 15 km di gara saranno percorsi nuovamente dai corridori in senso contrario per giungere al traguardo. E’ previsto anche il percorso medio, di 40 km per 400 metri.





Si preannuncia grande battaglia per la vittoria, soprattutto fra i protagonisti del circuito, Nicola Pugliese che ha vinto ben 3 tappe e Gianfranco Bongermino con due successi, ma sono attese importanti presenze anche da fuori regione. Lo start verrà dato alle ore 9.30 dal centro commerciale la Mongolfiera, al quartiere Paolo VI. I concorrenti saranno divisi in categorie e partiranno con un minuto distanza.

Alle 9.45 è previsto lo start per la Mediofondo. Per informazioni : Mtb Taranto Bikers, www.marathondeglispartani.it

Iscrizioni : www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=1832