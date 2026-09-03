Taranto, tutti i numeri dei Giochi del Mediterraneo

I XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 si sono chiusi con la finale di pallanuoto, ma l’eredità che questo evento lascia al Sud Italia non ha prezzo. Nel corso dei suoi 15 giorni di gare Taranto 2026 ha raggiunto numeri record.

(Editorial Team International Media)

A livello sportivo sono state assegnate 1.853 medaglie, con 25 Paesi su 26 partecipanti che sono saliti sul podio. Andorra ha vinto la sua prima medaglia ai Giochi del Mediterraneo, la Grecia il 1° settembre ha vinto sei ori in sei gare nel canottaggio. La Turchia ha raggiunto le 1.000 medaglie nella sua storia ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha battuto ogni record. Il 24 agosto ha raggiunto i 2.500 podi nella sua storia e il 2 settembre ha migliorato il record di medaglie in una singola edizione dei Giochi del Mediterraneo, superando i 200 metalli vinti e ponendo il nuovo limite a 224.

In biglietteria sono stati emessi oltre 170.500 ticket, per un incasso di 1,2 milioni di euro. I tifosi hanno invaso gli stadi caldo, con un totale di 47.200 persone che hanno visto le partite dal vivo. Bene anche la pallavolo con 21mila spettatori durante tutto il torneo.

A livello di media sono stati pubblicati articoli sui Giochi del Mediterraneo in 50 lingue, con la Rai, la televisione ufficiale italiana, che ha trasmesso oltre 150 ore di competizioni. Sul media hub dedicato ai giornalisti e gestito dall’Editorial Team di Taranto 2026, sono stato prodotti più di 1.000 contenuti in tre lingue: italiano, francese e inglese. Per un totale di 13.500 visualizzazioni.

Sui social Taranto 2026 ha avuto un successo, con 21,6 milioni di visualizzazioni e una crescita del 490% su Instagram e del 169% su Facebook tra il primo e l’ultimo giorno di gare.

Sono stati organizzati 70 eventi collaterali nel territorio dei Giochi, con una presenza complessiva di 90mila persone. Il museo MArTA, quello in cui è esposto l’Atleta di Taranto, è stato visitato da 8mila persone.

La mascotte Ionios ha percorso 889km tra 12 comuni pugliesi, per un totale di 189 ore di presidio sul territorio.

I XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 hanno raggiunto diversi primati sportivi. Nei 15 giorni di gara tra il 20 agosto e il 3 settembre sono state consegnatr 1.853 medaglie, di cui 588 ori, 588 argenti e 677 bronzi. Si sono disputate 273 finali, con 25 paesi sui 26 partecipanti che sono saliti almeno una volta sul podio. L’unica a non farcela è stata Malta. Andorra ha vinto la sua prima medaglia nella storia dei Giochi del Mediterraneo, grazie a Naiara Linan Pardo nel taekwondo.

Tra i traguardi storici, il 1° settembre la Grecia ha vinto sei ori in sei gare nel canottaggio. La Turchia ha raggiunto le 1.000 medaglie nella sua storia ai Giochi del Mediterraneo. La Francia ha superato quota 1.900, la Spagna 1.400 e Algeria e Marocco hanno raggiunto le 300 medaglie.

L’Italia ha riscritto i record. La delegazione italiana ha vinto 224 medaglie, migliorando il precedente primato di 193 risalente a Bari 1997. È diventato il primo Paese a vincere più di 200 medaglie in una singola edizione, superato quota 2.500 totali grazie alla tripletta nella corsa in linea di ciclismo femminile il 24 agosto. Un podio monopolizzato che l’Italia non otteneva dal 1991, quando ci riuscì nel singolare maschile di tennis. Inoltre, ha vinto il medagliere in 12 sport. Nel nuoto ha conquistato 51 delle 105 medaglie a disposizione, ossia il 48,5%.

Nove Nazioni hanno migliorato il proprio record di medaglie in una singola edizione dei Giochi del Mediterraneo: Andorra (1), Cipro (sia per ori 7 che per totale 18), Croazia (39), Egitto (23), Italia (224), Kosovo (8), Marocco (sia per ori 16 che per totale 44), Portogallo (sia per ori 16 che per totale 32) e Serbia (36).

Tra i dominatori nei singoli sport figurano l’Italia in nuoto (19 ori e 51 totali), atletica (13 ori e 33 totali) e nuoto pinnato (6 ori e 16 totali); la Grecia nel canottaggio (7 ori e 10 totali); l’Egitto nel sollevamento pesi (7 ori e 10 totali); la Turchia nel taekwondo (5 ori e 6 totali) e nella lotta (8 ori e 15 totali).