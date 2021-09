Taranto, tre punti d’oro a Campobasso

(Laterza, allenatore del Taranto – foto Aurelio Castellaneta). D’oro, perchè la salvezza passa da gare complicate come questa. Bella, perchè saper soffrire per un tempo e poi sfruttare con estro una buona occasione genera autostima e traccia una settimana serena in vista del prossimo match (Palermo, sabato prossimo 17.30 stadio Iacovone). Da analizzare, perchè non nasconde i difetti da rimuovere. Una vittoria importante quella di ieri sera in Molise. Il Taranto sale a quota 4 in classifica, dopo due partite, e mette fieno nella capiente cascina della C.

Al Campobasso è mancato il gol (buon primo tempo e pareggio sfiorato al 96′) ma il Taranto ha saputo soffrire e soprattutto sfruttare la superiorità numerica per la giusta espulsione di Fabriani, la cui reazione su Saraniti è costata davvero caro ai suoi compagni che, in dieci, non riusciranno a riprendersi il bandolo di una matassa tattica sino a quel momento nelle loro mani.





Al Taranto il merito, e non è poco, di aver capitalizzato la situazione, alzandosi bene nella ripresa, dopo aver giocato un primo tempo passivo e improduttivo. I cambi, come al debutto con la Turris, hanno funzionato. Bellocq ha dato l’impressione di meritarsi un posto tra i primi 11 (bello anche il cross per il guizzo di testa di Giovinco). La squadra nel finale si è abbassata troppo e la difesa negli ultimi minuti ha sofferto la pressione dei padroni di casa (pareggio sfiorato al fotofinish). Laterza ci lavorerà su.

Il Campobasso può recriminare per due-tre occasioni da gol e il buon gioco mostrato nei primi 45′. Ma nel calcio la vittoria ai punti non esiste.

CAMPOBASSO-TARANTO 0-1 gol di Giovinco al 57′

CAMPOBASSO Raccichini, Fabriani (espulso al 51’), Menna, Dalmazzi, Vanzan (Pace 80’) Tenkorang, Bontà, Candellori, Liguori (Rossetti 60’), Parigi, Emmausso (Sbardella 60’). A disposizione: Zamarion, Coco, Nacci, Martino, Di Francesco, De Biase, Giunta, Magri, Vitali. Allenatore Mirko Cudini

TARANTO Chiorra, Tomassini (Riccardi 70’) Zullo, Benassai, Ferrara, Longo (De Maria 61’), Marsili, Diaby (55’ Bellocq) Giovinco (Italeng 70’) Saraniti, Versienti (Santarpia 61’). A disposizione: Loliva, Antonino, Granata, Labriola, Ghisleni, Civilleri, Cannavaro. Allenatore Giuseppe Laterza

Ammoniti Diaby, Versienti, Tomassini, Chiorra, Saraniti (T); Sbardella e Bontà (C).

Espulso Fabriani (C) al 51’. Angoli 7-1 per il Campobasso. Recuperi 0’ – 6’.