Taranto, tre musicisti top sul palco di Spazioporto

L’appuntamento è per domenica 22 marzo, alle 21, allo Spazioporto di Taranto in via Niceforo Foca 28 (Porta Napoli) e si svolge nell’ambito del Cinzella d’Inverno 2026. Sul palco saliranno JILL YAN, MOHINI DEY & JEREMY COLSON, formazione d’eccezione che unisce tre musicisti di altissimo profilo.

Dal 12 al 22 marzo in Italia il Tour denominato “Alien Rock 2026” con elemento centrale MOHINI DEY, bassista indiana classe 1996 riconosciuta a livello internazionale per una padronanza tecnica fuori scala.

“Il suo stile – spiegano da Spazioporto nella nota di presentazione dell’evento – si distingue per un controllo assoluto dello strumento con una precisione ritmica chirurgica e una notevole indipendenza tra mano destra e sinistra che le consente di muoversi con naturalezza tra passaggi “slap” complessi linee fingerstyle articolate e fraseggi melodici avanzati. La sua impostazione fonde influenze fusion progressive e jazz-rock con un uso estremamente consapevole di dinamiche ghost notes e poliritmie. Mohini Dey non si limita a sostenere la struttura armonica ma diventa un vero e proprio motore narrativo dialogando costantemente con chitarra e batteria attraverso metriche irregolari, cambi di tempo e soluzioni armoniche sofisticate. Una presenza che eleva l’interplay del trio a livelli di assoluta eccellenza”.

Altro elemento di spicco, l’autore di questo progetto, Jill Yan, un chitarrista ginevrino “molto apprezzato a livello mondiale, formatosi al prestigioso Guitar Institute of Technology di Hollywood costruendo negli anni un linguaggio musicale personale e riconoscibile. La sua carriera attraversa con naturalezza Rock Progressivo, Pop, Metal e Fusion dando vita a una tecnica vertiginosa che è oggi punto di riferimento per studenti professionisti e appassionati. Nonostante l’ammirazione che lo circonda, Jill Yan ama definirsi un musicista istintivo lontano dalle etichette e guidato esclusivamente dall’espressione musicale”.

Completa questo “magico trio”, Jeremy Colson, un batterista californiano messosi in grande evidenza nella band di “Michael Schenker Group”. Da alcuni anni condivide il palco, nelle rispettive band, al fianco di due “star” come Steve Vai e Billy Idol. “Musicista solido e carismatico, garanzia di potenza ed equilibrio ritmico di grande esperienza, garantisce – proseguono da Spazioporto – una solidità impeccabile e una gestione avanzata delle dinamiche. Il suo drumming si distingue per precisione sul tempo, controllo dei poliritmi e capacità di sostenere strutture complesse mantenendo sempre groove potenza e chiarezza esecutiva”.

Il tour toccherà ben dieci tappe in Italia, Germania ed Austria, sarà un viaggio alieno fatto di puro Rock Metal Prog & Fusion..tre mostri che interagiscono sullo stesso palco. I biglietti per l’appuntamento di domenica a Taranto sono disponibili sul circuito Xceed oppure al botteghino dello Spazioporto la sera dell’evento.