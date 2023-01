Taranto: traffico e bus, variazioni a Lama e Borgo per le manifestazioni dell’Epifania

Kyma Monblità (Amat) comunica che “in relazione alla manifestazione “Calata dei Re Magi” in programma a Lama, dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di venerdì 6 gennaio sarà interdetta la circolazione veicolare in Via Lama nel tratto tra Via Narcisi e Via Primule; pertanto i percorsi delle linee degli autobus di Kyma Mobilità da Lama (Linee 20 e 28 direzione Talsano, Linee 21 e 27 direzione San Vito, Linea 16 andata e ritorno, anche Corsa Bis Appia) subiranno variazioni che sono riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it.

Si comunica, inoltre, che, in relazione alla processione “Bammine Curcate” che, in programma dalle ore 16.30 alle ore 21.00 di venerdì 6 gennaio, percorrerà il Ponte Girevole, Via Matteotti e Via Margherita, in questa zona del Borgo potranno verificarsi rallentamenti; in particolare gli autobus in transito in queste strade durante la processione, attenderanno il passaggio della stessa per poi riprendere i percorsi previsti”.