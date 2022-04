Taranto, tour tra i due mari sulle motonavi di Kyma Mobilità-Amat

In attesa che da giugno riprenda il collegamento con l’Isola San Pietro, il Servizio Idrovie delle motonavi “Clodia” e “Adria” di Kyma Mobilità Amat offre la possibilità di effettuare un’escursione turistica sui due mari.

“L’escursione – spiega una nota stampa – della durata di circa un’ora e mezza, prevede la partenza e l’arrivo al Piazzale Democrate, dove c’è un’ampia disponibilità di parcheggi. A bordo, una guida turistica illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, con aneddoti e leggende.





Il Tour Due Mari inizia in Mar Piccolo; subito si ammirano da vicino i vortici dei citri, particolari sorgenti sottomarine di acqua dolce, per poi giungere nel secondo seno passando sotto il Ponte Punta Penna e, in seguito, ritornare indietro sul lato opposto costeggiando l’Arsenale e la Stazione Torpediniere. La motonave attraversa poi il Canale Navigabile e, dopo essere passata sotto il Ponte Girevole con il Castello Aragonese a pochi metri, si porta in Mar Grande per far ammirare ai passeggeri la Città Vecchia fino al Ponte di Pietra, e poi il Lungomare del Borgo umbertino con i suoi maestosi palazzi, uno spettacolo mozzafiato che affascina il turista e inorgoglisce il tarantino.

Sulla via del ritorno: dopo aver attraversato di nuovo il Canale Navigabile, la motonave costeggia la Città vecchia con i pescherecci ormeggiati su via Garibaldi, riportandosi all’ormeggio al Piazzale Democrate. Le escursioni turistiche Tour Due Mari si tengono il martedì e il giovedì mattina con partenza alle ore 10.00, il sabato pomeriggio alle ore 16.30 e la domenica mattina alle ore 10.30; il biglietto individuale è di € 10, mentre per gruppi di almeno 20 persone è di € 8.

Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati comodamente da casa online, sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con l’app KYMA-Amat sullo smartphone, o recandosi presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, e le rivendite autorizzate (elenco sul sito www.amat.taranto.it)”. (CREDITS: la foto a corredo di questo articolo è fornita dall’ufficio stampa di Kyma Mobilità Amat).