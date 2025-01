Taranto, tornano i laboratori “kids” di Jonian Dolphin Conservation

Per i bambini a Ketos questo sarà un sabato davvero speciale, per immergersi nel mare fantastico dell’immaginazione e fare un magico viaggio verso l’isola dei delfini, un luogo ricco di tesori nascosti da scoprire. Tornano i laboratori magici “Jonian Kids” che comprendono attività studiate dal team di biologi e ricercatori della JDC per piccini, dai 5 anni in su.



Il prossimo è in programma sabato 25 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a Ketos, la sede della Jonian Dolphin Conservation a Palazzo Amati, in Città vecchia a Taranto. Questo laboratorio Jonian Kids è ispirato a “Ciclaminia e i segreti dell’isola dei delfini”, un libro di favole in cui la piccola fata Lulù e gli altri protagonisti, sventati i piani malefici del mago Caos, partono per un viaggio perso la favolosa isola dei delfini dove vivranno avventure meravigliose.



La mattina si aprirà con la colazione, per poi proseguire con la lettura di alcuni brani del libro, anche con l’intervento delle autrici Angela Mazzia e Alessandra Tilli, appassionate promotrici della legalità e responsabili del progetto che insegna ai bambini la magia della legalità, i diritti e i doveri tra favola e realtà. Saranno loro ad accompagnare, con il personale della JDC, i bambini in questo magico viaggio avventuroso scoprendo come “biodiversità” fa rima con “legalità”, per poi illustrare alcuni degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. I bambini disegneranno poi la loro personalissima isola dei delfini, un artistico elborato che porteranno a casa come ricordo di questa splendida esperienza. La partecipazione è aperta a tutti, gratuita per i soci della JDC, mentre prevede un contributo di € 10 per i non soci; info e prenotazioni e mail: eventi.jdc@gmail.com.