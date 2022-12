Taranto, torna “Merry Street-Music&Fun” Concerti e artisti di strada in città

Cinque serate in cinque quartieri diversi, quaranta esibizioni di musica dal vivo, intrattenimento e giocoleria. In piazza e nelle vie della città di Taranto, immersi nell’atmosfera natalizia tra band e artisti di strada. Torna il format dei concerti diffusi gratuiti che, per questa nuova edizione, aumenta il suo raggio di azione. La formula degli showcase in contemporanea si arricchisce con due novità: l’estensione ad altri rioni cittadini e l’unione con il teatro itinerante.

Tutto pronto per «Merry Street – Music&Fun», organizzato dell’associazione Altramusicalive con la collaborazione del Comune di Taranto – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico. Partner: associazione Circo Teatro Viaggiante Pachamama e associazione Studio Gaudio.





“In ognuno dei cinque appuntamenti – si legge in una nota stampa – saranno allestite quattro postazioni con altrettante band o solisti che terranno due esibizioni a serata. Verranno proposti brani italiani e internazionali di ogni genere e per ogni gusto. Largo spazio sarà dedicato a musicisti locali, così come da mission di Altramusicalive che si avvarrà del supporto di Studio Gaudio, associazione impegnata nella promozione dei talenti del territorio. Accanto alle note, lo show di artisti di strada, trampolieri, bolle di sapone acrobatiche e fuoco targati Pachamama che si alterneranno tra i vari set con attività imprevedibili e sorprese. Uno spettacolo dal grande impatto visivo. Un’occasione per vivere la città in queste serate di festa, popolare le strade per incontrarsi o fare shopping natalizio tra un brano musicale e un’evoluzione artistica”.

Si parte giovedì 15 dicembre nel borgo di Taranto, tra piazza Immacolata, via Di Palma e via D’Aquino. Si continua martedì 20 dicembre nel quartiere Salinella, nell’area mercatale di via lago di Garda. Poi giovedì 22 dicembre nel rione Tamburi in via Machiavelli angolo via Orsini. Tappa a Paolo VI giovedì 29 dicembre in via Sommovigo e nelle strade limitrofe alla parrocchia Santa Maria del Galeso. Il tour si conclude mercoledì 4 gennaio 2023 a Talsano in corso Vittorio Emanuele II. Tutti gli eventi, gratuiti, avranno inizio alle ore 19:00.

La direzione artistica di Altramusicalive offre la possibilità ai musicisti locali di proporre il proprio progetto e avere l’opportunità di esibirsi durante Merry Street – Music&Fun. Basta inviare una mail a merrystreet@altramusicalive.com con una breve presentazione e curriculum artistico. Per le informazioni sul calendario completo, pagina Facebook: Altramusicalive.