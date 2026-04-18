Taranto, torna l’Open Core Fest

Anche quest’anno sarà lo Yachting Club di San Vito ad ospitare l’OpenCoreFest, l’ormai tradizionale Festival del benessere e della rigenerazione del territorio jonico, giunto all’11^ edizione e in programma il 25 e 26 aprile (orario 10:00-21:00). Un evento che racchiude sport, arte, cultura, artigianato, cura dello spirito e del corpo, ma anche musica e divertimento per una due giorni davvero intensa da vivere

all’insegna della bellezza e della condivisione.



Protagonisti dell’OpenCore 2026 saranno atleti, artisti, artigiani, musicisti, danzatori, operatori del benessere, referenti di centri culturali e spirituali, di enti sociali e del Terzo Settore, tutti uniti dalla passione per ciò che fanno e dall’amore per il territorio. L’OpenCoreFest si arricchisce ogni anno di nuove energie confermandosi non soltanto un evento di intrattenimento, ma un’occasione per crescere, confrontarsi e migliorarsi tramite lo scambio delle esperienze umane.



Location della manifestazione, organizzata da Emilio Porchetti, sarà ancora una volta lo Yachting Club con il suo meraviglioso affaccio sul mare. Lo stabilimento balneare di San Vito, per l’occasione, verrà suddiviso in più aree, tutte a disposizione dei partecipanti che potranno cimentarsi in una serie di iniziative e attività da non perdere, dedicate sia agli adulti che ai bambini.

Tra le principali, beach volley (in cartellone un torneo L2 maschile e femminile), basketball, fitness, aerobica, pilates, yoga, danza aerea, arti marziali, promozione di attività legate al mare, letture e tanto altro. In programma pure uno “Speed Date”dedicato a chi crede ancora nella magia degli incontri dal vivo. Immancabile la realizzazione del Mandala di Sabbie Colorate a cura dei monaci tibetani del

Monastero di Gaden.



I più piccoli potranno dedicarsi, invece, a Ju Jitsu Mini, skate, baby dance, laboratori di pittura e ceramica creativa, all’interno di un percorso attraente pensato apposta per loro. Ci sarà spazio anche per gli amici a quattro zampe. Tutti i dettagli dell’OpenCoreFest 2026 verranno illustrati nel corso della conferenza

stampa di presentazione dell’evento fissata per giovedì 23 aprile allo Yachting Club. Presenzieranno, tra gli altri, il presidente dell’Aps Open Core, Emilio Porchetti, e il titolare dello Yachting Club, Marco Piotti.